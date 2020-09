Tényleg jobb a zöld tea, mint a kávé?

Manapság a zöld teát az egyik legegészségesebb koffeinforrásként hirdetik, sokan pedig teljesen le is váltották vele a kávét. Gyógyhatásairól rengeteg pozitív dolgot olvashatunk, egyes cikkek szerint a benne lévő antioxidánsoknak is köszönhetően az ital védi a szívet, segíti az agyműködést, sőt még bizonyos daganatok megelőzésében is szerepe lehet. De mennyi igaz mindebből?

Mi a zöld tea?

A zöld és a fekete tea nem sokban különbözik egymástól, tulajdonképpen ugyanabból a növényből készítik mindkettőt, a zöld tea azonban kevésbé feldolgozott. Emiatt pedig nagyobb arányban tartalmazza a katekin nevű vegyületcsoportot, ami a kutatások szerint csökkentheti a szervezetben a számos betegséggel kapcsolatba hozható oxidatív stressz mértékét. Az egyik ilyen katekin, az Epigallokatekin-gallát (röviden EGCG) szinte kizárólag a zöld teában található meg, a fogyasztása pedig valóban jótékonyan hat ránk. A CNN cikke összefoglalta a zöld teáról készített tanulmányok eredményeit, hogy tisztább képet kaphassunk az ital egészségre gyakorolt hatásáról.

Segíthet a fogyásban, de önmagában nem elég

Egyes kutatási eredmények valóban arra engednek következtetni, hogy a zöld teát fogyasztók átlagos testsúlya alacsonyabb. A vizsgálatokból azonban nem derül ki, hogy a tea koffeintartalma, a benne lévő antioxidánsok, vagy valami más összetevő felelős a vizsgált alanyok súlyvesztéséért. A zöld tea bizonyos összetevői segítik a zsírégetést, a koffein pedig felpörget és testmozgásra sarkall, önmagában azonban nem leszünk darázsderekúak csak attól, ha ezt isszuk. Fogyni elsősorban a helyes étrenddel és a rendszeres testmozgással lehet.

Nincs bizonyíték a rákellenes hatásra

Bár több kutatást is végeztek a témában, egyértelműen nem sikerült bizonyítani azt sem, hogy a zöld tea rendszeres fogyasztása bármilyen daganat kialakulása ellen is védene. Egyes feltételezések szerint azonban a benne lévő antioxidánsok lassíthatják a rákos sejtek szaporodásának az ütemét, vagyis a tumor kifejlődését.

Csökkentheti a szívbetegségek kockázatát

Néhány kutatási eredmény arra utal, hogy a zöld tea segít csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának esélyét, mivel csökkentheti a vérnyomás és a vérzsír mértékét. Ezek a vizsgálatok azonban rendszerint kisebb csoportokon végezték, és a teázás hosszabb távú jótékony hatásairól sincsenek igazán mérvadó tanulmányok.

Védhet a szellemi hanyatlás ellen

Egy japán tanulmány megállapította, hogy a zöld tea rendszeres fogyasztása védhet az időskori szellemi hanyatlás ellen - ilyen hatást pedig sem a fekete tea, sem pedig a kávéfogyasztók körében nem mutattak ki. A kutatás eredményeit azonban torzíthatja, hogy a zöld teát fogyasztó emberek általában amúgy is egészséges életmódot élnek, így előfordulhat, hogy a pozitív hatást nem kizárólag ennek az italnak köszönhetik.

