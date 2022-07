Tej helyett ezt öntsük a kávénkba

Felpörgetheti az anyagcserét

A kókuszolajban úgynevezett közepes láncú trigliceridek találhatók, amelyek pozitív hatással lehetnek az anyagcserére. Egy tanulmány szerint napi két evőkanálnyi öt százalékkal növelheti az energiafelhasználást, ami akár 100-120 plusz kalória elégetését is jelentheti. Aki tehát diétázik, annak érdemes lehet ezt kipróbálni.

Egy kis kókuszolaj egészségesebbé teheti a reggeli kávét?

Segíthet kordában tartani az étvágyat

Ez a hatása szintén a benne található közepes láncú triglicerideknek köszönhető. Kutatások szerint az ilyen jellegű zsiradékok fogyasztásának étvágycsökkentő hatása van, és azok, akik beépítik az étrendjükbe, összességében kevesebb kalóriát visznek be napi szinten.

Segít, hogy energikusabbak legyünk

A legtöbben a kávét az extra energialöket és élénkítő hatás miatt isszák, a kókuszolaj ebben is segíthet. A kókuszolajas kávé edzés előtti italnak is remek választás, mivel segít abban, hogy jobb legyen a sportteljesítményünk.

Erősítheti az immunrendszert

A kávéban nincs túl sok tápanyag, leginkább csak az antioxidáns-tartalma az, ami pozitívan hat a szervezetre. A kókuszolajban viszont olyan anyagok vannak, amelyek mikrobaölő hatásúak, és segíthetnek megerősíteni a szervezetünk védekezőrendszerét.

Segíthet megelőzni a szellemi leromlást

A kávéban és a kókuszolajban is találhatók olyan antioxidánsok, amelyek jó hatással vannak a szellemi egészségünkre, ezt több kutatás is igazolja. Együttes fogyasztásuk segíthet csökkenteni többek között az Alzheimer-kór, és a depresszió kialakulásának esélyét is.

Forrás: care2.com