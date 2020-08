A lecsó a Balkánról érkezett hazánkba, de a magyar gasztronómia tette világszerte ismertté. Bár ezt a "paradicsom-paprika pörköltet" már korábban is készítették, maga a lecsó név először 1940-ben jelent meg. Mivel a lecsó a konzervipar egyik legnépszerűbb terméke volt, így a külföldre exportált mennyiségekkel együtt a lecsó, mint termék, és mint étel világszerte közismertté vált.

Az eredeti hozzávalók

Ahány ház, annyi lecsó. Akár ezt is mondhatnánk, hiszen ma már rengeteg változata ismert az ételnek. Az eredeti recept szerint viszont egy rész makói vöröshagymát, két rész érett paradicsomot és négy rész fehér húsú, roppanós, cecei paprikát kell felaprítanunk, majd alaposan összepirítanunk.

Ehhez kerül majd aztán a tojás, ha tojásos lecsót, vagy a rizs, ha rizses lecsót készítünk. Rizs helyett más gabonát is felhasználhatunk, így finom kölessel, árpával, bulgurral, de hajdinával is. Sokan fokhagymát, csípős paprikát, és paradicsomszószt is használnak hozzá. A franciák pedig padlizsánt és cukkinit is adnak hozzá, az ő lecsójukat ratatouille-nak hívják.

Lecsókolbász

Sokak szerint elengedhetetlen kelléke a magyar lecsónak a lecsókolbász, mely nevét a lecsóba való felhasználása miatt kapta. Tulajdonképpen ez egy ömlesztett húsipari termék, amit "kétforintos" és "henteskolbásznak" is hívtak korábban. Sertéshúst, szalonnát, vizet, bőrkét, sót, keményítőt, szójalisztet, fűszereket, valamint ízfokozókat és aromákat tartalmaz. Ha a hagyományokhoz mindenképpen szeretnénk ragaszkodni, a lecsókolbászt inkább helyettesítsük házi füstölésű kolbásszal, ha tehetjük bio mangalicakolbásszal, ami mesterséges hozzávalókat nem, igazi húst viszont nagy mennyiségben tartalmaz. És persze az étel is sokkal aromásabb, ízesebb lesz tőle.

Sokan csakis kolbásszal szeretik a lecsót. Fotó: 123rf

Sokoldalú felhasználása

A lecsót fogyaszthatjuk egytálételként, de sok magyaros étel alapját is adja, mint például a lecsós húsnak, a lecsós májnak, vagy lecsós debreceninek. Bár a lecsó igazi nyári étel, a konzerviparnak köszönhetően télen is hozzájuthatunk, bár ekkor a zöldségek vitamintartalma kétségkívül elvész. De akár mi is rakhatunk el belőle, a fagyasztóban remekül eláll.

Miért is együk?

Sokan vannak azon a véleményen, hogy azegészséges ételekíztelenek és ehetetlenek. A lecsó esetében ez nem mondható el, hiszen egy igazán ízletes ételről beszélünk, mely rosttartalmának köszönhetően segíti emésztésünket, víztartalmának köszönhetően pedig felfrissíti szervezetünket. Persze a főzés során a vitaminok nagy része elvész, de fontos ásványi anyagok és egyéb tápanyagok maradnak még bőven benne. Arra azért ügyeljünk, hogy a zöldségeket ne főzzük agyon, és a zsiradékot sem érdemes túlzásba vinni. Ha valakit a paradicsom héja bántana, felhasználás előtt forrázza le, így könnyen eltávolítható lesz.

Szabadtűzön készítve

És ha a nyár még sok-sok napsütéssel, és jó idővel örvendeztet meg bennünket, semmiképpen se hagyjuk ki a szabadtűzön, bográcsban elkészített lecsót, mely a finom füstnek köszönhetően semmihez sem hasonlítható ízvilágot kap.