Mire éhes az agy? - A szellem táplálékai

Agyunk több mint százmillió idegsejtből áll, ezeket gliasejtek veszik körül. Legfőbb feladatuk, hogy energiát szolgáltassanak idegsejtjeink számára, amelyek elektrokémiai jelekkel kommunikálnak egymással. Minden idegsejt megszámlálhatatlanul sok más sejttől kap jeleket. Ezek az üzenetek a funkcióiknak megfelelő struktúrába szerveződnek. Bár ezek a kapcsolatok gyorsan és állandóan változnak, ahogy idősödünk, egyre kevesebb agysejtünk van.

Ha ez a szint lecsökken, az aktív területeken helyi hiány jelenhet meg fokozott, összetett és hosszan tartó működés esetén. A szint viszonylagos gyors pótlása glükóz (szőlőcukor) felvételével oldható meg. Hatása gyors, de rövid ideig - 16-60 percig - tart. Mind a fizikai, mind a szellemi teljesítőképességhez elengedhetetlen a megfelelő vízfelvétel.A glükóz az agy elsődleges energiaforrása . Képes még aminosavakat (fehérje-építőköveket) hasznosítani, de ezt csak korlátozott mértékben teheti.Éhezés során a zsírból származó ketontesteket üzemanyagként hasznosítja, de ezek nem csupán az agynak, hanem az idegsejteknek is energiát jelentenek. Ilyenkor kiürülnek a szénhidrát-utánpótlások, ezért a máj több ketontestet állít elő. Az agy ilyenkor igyekszik csökkenteni a glükózigényt, ezért vált át a ketontestek hasznosítására. A ketontesteknek ez a szerepe a stresszhez való alkalmazkodásban nagyon fontos.

Az agy mérete a születés és a hatodik hónap közötti időben megkétszereződik, kétéves korra megháromszorozódik. A felnőttkori térfogatot ötéves kor körül éri el. Az első néhány évben nagy jelentőségük van a különböző környezeti hatásoknak. Az agy fejlődésében, a korai gyerekkorban döntő szempont a szülőkkel való kapcsolat. A magzati állapotban az agy viszonylag védett a táplálkozási hiányosságokkal szemben. Vannak azonban olyan anyagok, melyek hiánya már ebben a korban is okozhat különféle rendellenességeket. A jódhiány például szellemi visszamaradottságot, a folsav hiánya pedig a velőcső rendellenes kialakulását eredményezheti.

Így erősíthetjük meg az idegrendszerünket Az idegrendszerünk rendkívül összetett, és a szervezetünk minden funkciójának megfelelő működésében szerepet játszik. Az idegrendszeri problémákat okozhatja vitaminhiány, rossz vérkeringés, de trauma is. Mit tehetünk azért, hogy az idegrendszerünk jól működjön? Ide kattintva megtudhatja a választ.

mind a fejlett, mind a fejletlen országokban. Felmérések szerint a vashiány okozta vérszegénység világszerte minden negyedik csecsemőt érint. Nekik sokkal alacsonyabb a mentális és motoros fejlődési szintjük. Ezeknek a képességeknek a javítására vasszulfát-pótlást javasolnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minél nagyobb a vasbevitel, annál jobb a babának, és fokozottabb vasadagolás esetén sem várhatjuk el, hogy számottevően javuljon az agy fejlődése. Az anyatejben található vas mennyisége éppen elegendő a csecsemőnek, mivel születéskor már rendelkezik a szervezetük vasraktárral. A gyerekek vasigénye az első év során megváltozik.A fentebb már említett jódhiány már magzati korban is felléphet. Amikor egy országban a táplálék jódtartalma alacsony - mint hazánkban is - nem csak a méhlepényen keresztül bejutó mennyiség elégtelen, hanem az anyatej jódtartalma is eltér a normálistól. A belső szárazföldi területeken az asztali sóhoz adagolják a jódot.