Mennyi a túl sok kávé?

Az, hogy ki mennyi kávét fogyaszt, csak az egyéni preferenciáktól függ. Nagyon sok embernél a kávé a napi rituálék része, például rögtön felkelés után iszik egyet, ebéd után vagy a délutáni hajtásban egy újabbat. Van, aki el sem tudja képzelni, hogy úgy gyújtson cigarettára, hogy ne kávézzon mellette. Esetleg az ízét kedveli valaki, ezért naponta többször is kávézik. Mások viszont csak akkor kávéznak, amikor egy kis frissítésre, plusz energiára van szükségük.

A kávé számos pozitív élettani hatással rendelkezik

A szakemberek régóta igyekeznek kideríteni, hogy mekkora az az ideális kávé - (pontosabban koffein-) mennyiség, melynek elfogyasztásával kiélvezhetjük az ital adta egészségügyi előnyöket, de még nem lépjük át azt a határt, mellyel esetleg károsíthatnánk a szervezetünket.A kávéban található legfőbb hatóanyag a koffein , ez a központi idegrendszerre ható stimuláns, melyet a világon legnagyobb mennyiségben fogyasztotttekinthetünk. A koffein megelőzi, illetve csökkenti az álmosságot, gyorsítja az anyagcserét , javítja a koncentrálóképességet és a mozgáskoordinációt is. Az azonban, hogy mennyit kell fogyasztanunk ebből a szerből a kívánt hatások eléréséhez, nagyban függ az egyedi jellegzetességeinktől, például attól is, hogya szervezetünk a koffeint.A szakemberek szerint a naponta ajánlott maximum koffeinmennyiség(ez nagyjából 5 erős eszpresszónak felel meg), ennél több már megzavarhatja a szervezetünk működését. 1000-1500 mg koffein pedig "túladagolást" okozhat, és hosszú távon akár a koffeinnel kapcsolatos(bár ennek létezésével kapcsolatban nem értenek egyet a tudósok). A koffein túladagolásának tünetei lehetnek az ingerlékenység, az álmatlanság, a fejfájás, az erőteljes szívdobogásérzés, a nyugtalanság, az izomrángások, az emésztési zavarok, a zavarossá váló beszéd, az arc kipirulása. A túladagolás főként akkor jelentkezik, ha valaki rövid időn belül fogyaszt el nagy mennyiségű (500 mg vagy annál több) koffeint. Szélsőséges esetben a túl sok koffein, de itt valóban extrém mennyiségekről beszélünk, 80-100 csésze kávéról.A kávénak ugyanakkor számtalanis van, például csökkenti bizonyos daganatos betegségek rizikóját, jót tehet azoknak, akik alacsony vérnyomással küzdenek, sőt akár a neurológiai problémákat is megelőzhetjük vele. Ezekhez a pozitív hatásokhoz elég 2-3 csésze kávé, vagyis annyi, amennyit egy átlagos kávéfogyasztó naponta megiszik. A Circulation című szaklapban megjelent tanulmány szerint még akkor sem lesz semmi bajunk, ha ötször kávézunk, ennél többet azonban már nem igazán javasolnak a szakemberek, mert ez a mennyiség például már befolyásolhatja az alvásunk minőségét.