Mire jó a kávé? Tudjon meg mindent!

Ébredés után az első gondolata egy jó csésze kávé vagy tea? Nincs egyedül: a koffeintartalmú italokat tömegesen fogyasztjuk napi szinten, hogy éberebbek legyünk, hogy jobban tudjunk koncentrálni, vagy éppen hogy kevésbé érezzük fáradtnak magunkat.

A koffein a világon a legelterjedtebb ajzószer: sokan fogyasztják kisebb vagy nagyobb adagokban, és vannak függői is szép számmal. Vannak bizonyítottan pozitív hatásai, ugyanakkor okozhat egészségügyi problémákat is a rendszeres fogyasztása. Tudjon meg most mindent a koffeinről a Medical News Today összeállítása alapján!