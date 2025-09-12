Tényleg olyan egészséges a kovászos kenyér, mint sokan gondolják? Szakértők válaszolnak

Gyakran még a szakemberek között is vita alakul ki arról, hogy milyen típusú kenyér hat a legjobban, vagy éppen a legrosszabbul az egészségre – mutatott rá egyik Facebook-posztjában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ). Bejegyzésükben a kovászos kenyér egészségi hatásait ismertették.

Tényleg olyan egészséges a kovászos kenyér, mint sokan gondolják? Fotó: Getty Images

A kovászos kenyér kevésbé puffaszt?

A dietetikusok összefoglalója szerint a kovászos kenyér a só, liszt és víz keverékéből álló kovásznak köszönheti jellegzetes állagát. A fermentáció során keletkező gázok ugyanis könnyeddé, levegőssé teszik az elkészült tésztát. „Az élesztős kenyereknél, péksüteményeknél ezt a folyamatot az élesztőgombák sokkal gyorsabb szén-dioxid- és alkoholtermelése alakítja ki, emiatt az ilyen termékek textúrája inkább kalács jellegű, nagyon puha” – érzékeltették a különbséget.

Felhívták a figyelmet arra, hogy míg az élesztős kenyér és pékáru fogyasztása sokaknál emésztési panaszokat válthat ki, addig a kovászos kenyér evése nem jár kellemetlenségekkel. Ezt azzal magyarázták, hogy az élesztős termékek gyakran tartalmaznak egyéb adalékanyagokat, illetve az is számít, hogy a kovászos kenyér lassú fermentációval készül, így a benne keletkező enzimek és tejsavbaktériumok lebontják a nehezebben emészthető anyagok egy részét. Így a kovászos kenyeret az érzékenyebb bélrendszerrel rendelkezők is könnyebben tolerálják, illetve jobban hasznosítják a benne található tápanyagokat.

A gluténérzékenyek is ehetik?

A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a fermentációval a gluténtartalom csak kis mértékben csökken, ezért a kovászos péktermékek fogyasztása továbbra sem biztonságos, ha valaki gluténérzékeny. „A gluténérzékenyek számára gondot jelentő fehérje továbbra is jelen lesz a kenyérben, így cöliákiásoknak a kovászos búza és rozskenyér is élethosszig kerülendő!” – hangsúlyozták.