Van egy kis gond a fagyasztott spenóttal – rákkeltő és génkárosító anyagokat is találtak benne

22-féle fagyasztott tejszínes spenótot tesztelt egy német fogyasztói portál. A vizsgált termékek közül végül csak 4 kapott „kiváló” minősítést, a többinél viszont több problémát is találtak – tájékoztatta Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

A 22 vizsgált termékből több is megbukott a teszten. Fotó (illusztráció): Getty Images

Nitrit, nehézfém, növényvédő szer

A szakértők 14 spenótnál a nagy mennyiségű nitritet kifogásolták. Ez az anyag ugyanis egyrészt gátolhatja az oxigén szállítását a vérben, másrészt rákkeltő nitrozaminná is alakulhat. Sok termékben növényvédő szerek maradványait is felfedezték, némelyikben egyszerre többfélét is.

A laborvizsgálatok emellett többféle nehézfémet – ólmot és kadmiumot – is kimutattak ezekben a termékekben. Ez azért baj, mert

az ólom felhalmozódhat a szervezetben, főként a csontokban és a fogakban, és már kis mennyiségben is károsíthatja a fejlődő idegrendszert, különösen gyermekeknél és magzatoknál;

az felhalmozódhat a szervezetben, főként a csontokban és a fogakban, és már kis mennyiségben is károsíthatja a fejlődő idegrendszert, különösen gyermekeknél és magzatoknál; a kadmium rákkeltő, genetikai károsodást idézhet elő, hosszú távon pedig károsíthatja a vesét és a csontokat.

Rosszul vizsgázott több itthon is kapható spenót

Az itthon is kapható fagyasztott tejszínes spenótok közül „elégtelen” minősítéssel zárta a tesztet az Iglo és a Frosta terméke. A Freshona terméke „elégségesre”, a Globusé pedig „közepesre” vizsgázott. „Kiváló” értékelést egyedül az All Seasons fagyasztott tejszínes spenótja kapott az itthon is megvásárolható árucikkek közül.