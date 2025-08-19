Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+12° +28°
Nincs front

Van egy kis gond a fagyasztott spenóttal – rákkeltő és génkárosító anyagokat is találtak benne

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Ezúttal a fagyasztott tejszínes spenótokat vették górcső alá a német szakértők. A 22 vizsgált termékből több is megbukott a teszten.

22-féle fagyasztott tejszínes spenótot tesztelt egy német fogyasztói portál. A vizsgált termékek közül végül csak 4 kapott „kiváló” minősítést, a többinél viszont több problémát is találtak – tájékoztatta Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

fagyasztott spenót kiolvasztása fém edényben
A 22 vizsgált termékből több is megbukott a teszten. Fotó (illusztráció): Getty Images

Nitrit, nehézfém, növényvédő szer

A szakértők 14 spenótnál a nagy mennyiségű nitritet kifogásolták. Ez az anyag ugyanis egyrészt gátolhatja az oxigén szállítását a vérben, másrészt rákkeltő nitrozaminná is alakulhat. Sok termékben növényvédő szerek maradványait is felfedezték, némelyikben egyszerre többfélét is.

A laborvizsgálatok emellett többféle nehézfémet – ólmot és kadmiumot – is kimutattak ezekben a termékekben. Ez azért baj, mert

Ez is érdekelhet

  • az ólom felhalmozódhat a szervezetben, főként a csontokban és a fogakban, és már kis mennyiségben is károsíthatja a fejlődő idegrendszert, különösen gyermekeknél és magzatoknál;
  • a kadmium rákkeltő, genetikai károsodást idézhet elő, hosszú távon pedig károsíthatja a vesét és a csontokat.

Rosszul vizsgázott több itthon is kapható spenót

Az itthon is kapható fagyasztott tejszínes spenótok közül „elégtelen” minősítéssel zárta a tesztet az Iglo és a Frosta terméke. A Freshona terméke „elégségesre”, a Globusé pedig „közepesre” vizsgázott. „Kiváló” értékelést egyedül az All Seasons fagyasztott tejszínes spenótja kapott az itthon is megvásárolható árucikkek közül.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

készételek spenót termékteszt fagyasztott élelmiszer

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +12 °C

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra