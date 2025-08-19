Van egy kis gond a fagyasztott spenóttal – rákkeltő és génkárosító anyagokat is találtak benne

22-féle fagyasztott tejszínes spenótot tesztelt egy német fogyasztói portál. A vizsgált termékek közül végül csak 4 kapott „kiváló” minősítést, a többinél viszont több problémát is találtak – tájékoztatta Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.
Nitrit, nehézfém, növényvédő szer
A szakértők 14 spenótnál a nagy mennyiségű nitritet kifogásolták. Ez az anyag ugyanis egyrészt gátolhatja az oxigén szállítását a vérben, másrészt rákkeltő nitrozaminná is alakulhat. Sok termékben növényvédő szerek maradványait is felfedezték, némelyikben egyszerre többfélét is.
A laborvizsgálatok emellett többféle nehézfémet – ólmot és kadmiumot – is kimutattak ezekben a termékekben. Ez azért baj, mert
- az ólom felhalmozódhat a szervezetben, főként a csontokban és a fogakban, és már kis mennyiségben is károsíthatja a fejlődő idegrendszert, különösen gyermekeknél és magzatoknál;
- a kadmium rákkeltő, genetikai károsodást idézhet elő, hosszú távon pedig károsíthatja a vesét és a csontokat.
Rosszul vizsgázott több itthon is kapható spenót
Az itthon is kapható fagyasztott tejszínes spenótok közül „elégtelen” minősítéssel zárta a tesztet az Iglo és a Frosta terméke. A Freshona terméke „elégségesre”, a Globusé pedig „közepesre” vizsgázott. „Kiváló” értékelést egyedül az All Seasons fagyasztott tejszínes spenótja kapott az itthon is megvásárolható árucikkek közül.