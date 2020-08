Ezért lesznek veszélyesek az ételeink

Nyilván mindannyian igyekszünk a lehető legjobb minőségű árut vásárolni, a megvett élelmiszereket a legbiztonságosabban tárolni, előkészíteni, főzi és tálalni. Lehet azonban, hogy van olyan eleme az élelmiszerkezelési rutinunknak, mely valójában ártalmas, kedvez a baktériumok elszaporodásának, terjedésének. Ráadásul meg is betegítheti a családunkat. Lehet, hogy tudtunk nélkül elkövetünk ilyen élelmiszerbiztonsági hibákat? A WebMD most összegyűjtötte a leggyakoribbakat.

Egy lépésben tisztítjuk a pultot

A Listeria monocytogenes baktérium egy a környezetünkben megtalálható, főképp a talajban és a természetes vizekben előforduló baktérium, amit az állatok is képesek hordozni bélcsatornájukban, anélkül, hogy megbetegednének. Mivel még 4 Celsius fokon is megmarad, s csak a 37 feletti hőmérséklet pusztítja csak, így akár 6 napig is elélhet a konyhapulton. Ezért is nagyon fontos, hogy azt ne csak egy lépésben tisztítsuk, úgy ugyanis nem tudunk megszabadulni aliszteriózist okozó baktériumtól. Tehát első lépésben meleg, szappanos vízzel takarítsuk le a konyhapultot és a mosogatót, mosogatótálcát, hogy megszabaduljunk a látható szennyeződésektől, majd fújjuk le fertőtlenítővel a felületet és hagyjuk hatni a flakonon jelzett ideig. Ha szükséges, utána még egyszer tiszta, vizes ruhával töröljük át a felületet.

Fontos, hogy megfelelően tisztítsuk le a pultot és a mosogatót, ügyelve a fertőtlenítésre. Fotó: Getty Images

Nem mossuk ki az újra felhasználható szatyrokat

A boltokban kapható nylon- vagy papírszatyrok helyett vászontáskát használunk a bevásárláshoz? Remek! Lássuk mire kell figyelnünk. Egy tanulmány szerint a nyers húsok csomagolásának 61 százalékán található még hőkezelésen át nem esett húslémaradvány, sőt a vásárlók 34 százalékának kezén is kimutatható volt az ilyen eredetű szennyeződés, így nem csoda, ha vászonszatyrok 41 százalékán is találtak ebből az anyagból. A nyers hús leve azonban olyan veszélyes baktériumokat is tartalmazhat, mint a szalmonella, vagy az E. coli. Így aztán két bevásárlás között mindig mossuk ki magas hőfokon a vászontáskáinkat.

Csomagoljuk elkülönítetten

Bár igyekszünk csökkenteni a műanyag-felhasználásunkon, ha ételbiztonságról van szó, nem ördögtől való a nylon. Ha nyers húst, halat vásárolunk, tegyük bele egy eldobható műanyag zacskóba, így megvédhetjük a többi élelmiszer és a vászonszatyor beszennyeződését. Amikor pedig felhasználjuk a húsokat, dobjuk ki a csomagolással együtt a zacskót is. Már a vásárlásnál igyekezzünk úgy pakolni, hogy külön szatyorba kerüljön a húsáru, a zöldség és más termékek.

Túl sokáig tároljuk a húst a hűtőben

Ne csak arra figyeljünk oda, hogy a hús a vásárlást követően a lehető leghamarabb kerüljön a hűtőbe, de arra is, hogy néhány napon belül használjuk is fel. Mindig azt a húst készítsük el, ami már korábban bekerült a fridzsiderbe, ha pedig tudjuk, hogy még jó pár napig nem kerül a sütőbe a nyers hús, akkor inkább dobjuk be a fagyasztóba. Ha hamarosan elkészítjük, akkor pedig helyezzük valamelyik alsó polcra, hogy ha véletlen csöpögne, akkor se szennyezzen be más élelmiszert a hűtőnkben.

Nem elég hideg a hűtőnk

A baktériumok leginkább 4 és 60 fok között tenyésznek a legaktívabban, ezért ügyeljünk arra, hogy a hűtőnk lehetőleg 4 fok alatti hőmérsékleten legyen, így nem kedvez a kórokozók szaporodásának. Ha olyan a hűtőnk, melyről nem tudjuk leolvasni a hőmérsékletet, helyezzünk bele egy pohár vizet, lehetőleg teljesen középre. Tegyünk bele egy konyhai hőmérőt, és hagyjuk bent 5-8 órára, így megbizonyosodhatunk arról, hogy hány fok van odabent. Ha több, mint 4, akkor csavarjuk lentebb a hőmérsékletét és ismételjük meg a mérést. A fagyasztónk akkor megfelelő hőmérsékletű, ha legalább -17 fokos.

Rossz helyen tároljuk a termékeket

Saláták, bogyós gyümölcsök, gombák - olyan kényes és könnyen romló élelmiszerek, melyek hűtést igényelnek, ezért ezeket mindig a hűtőben tároljuk. De ugyanígy mindent, amit már felvágtunk, előkészítettünk. A leghosszabb idő, amíg szoba hőmérsékleten biztonságosan tartható, majd felhasználható a már felaprított zöldség, gyümölcs, az mindössze 2 óra.

Nem mossuk meg a héját

Még az olyan gyümölcsöknél is, mint a dinnye, vagy az ananász, amiknek nem fogyasztjuk a héját, le kell azt öblíteni, mielőtt felvágnánk. Bő, szappanos vízzel szabaduljunk meg a felületi szennyeződésektől, így vágás közben nem visszük át a piszkot és a baktériumot a gyümölcshúsra, tehát a szervezetünkbe sem kerülhet be így.

Nem ellenőrizzük a hús hőmérsékletét

Esküszünk, hogy mi már ránézésre is tudjuk, hogy mikor van kész egy hús? A szín és a textúra alapján "kész" étel azonban még nem jelenti azt, hogy a belső maghőmérséklete is elérte azt a szintet, ahol minden kórokozó elpusztult. Ezt csak egy húshőmérővel tudjuk teljes biztonsággal megmondani, szerezzük be és használjuk mind a sertés, a marha, a baromfi, a tengeri herkentyűk, mind pedig a halak és a tojás esetében is.

Nem mossuk meg megfelelően a kezünket

Mielőtt főzni kezdenénk, mindannyian kezet mostunk. Ez azonban még nem garantálja, hogy később nem visszük a bacikat ide-oda. Nem elég ugyanis csak egyszer elvégezni a feladatot, minden alkalommal kezet kell mosni, miután egy alapanyagot feldolgoztunk, legyen az hús, hal, zöldség vagy gyümölcs. A kézmosás történjen bő vízzel, szappannal és tartson legalább 20 másodpercig, utána pedig mindig tiszta, száraz konyharuhába, vagy törölközőbe törüljük a kezünket. Akkor is kezet kell azonban mosnunk, ha nem élelmiszert érintettünk, hanem például:

valamilyen vegyszert használtunk,

felnyitottuk a kukát,

megetettük a házikedvencünket,

köhögtünk vagy tüsszentettünk.

A tisztítóeszközeink nem tiszták

A legijesztőbb felszerelés a konyhába korántsem a kés. Sokkal inkább a baktériumoktól hemzsegő mosogatórongyok, szivacsok, melyek mindenhol ott vannak. Néhány naponta nedvesítsük meg a szivacsot és helyezzük a mikróba 60 másodpercre. Ez akár a baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók 99 százalékát is képes elpusztítani. A mosogatószivacsokat pedig még így is 2 hetente cseréljük. A mosogatórongyot és konyharuhákat pedig mindig magas hőfokon mossuk és szárítsuk.

Mélyhűtött élelmiszerek: erre figyeljünk A mélyhűtő nagyszerű dolog, hiszen hosszú ideig tárolhatunk benne különféle élelmiszereket anélkül, hogy megromlanának. A fagyasztott ételek kiengedésének és felhasználásának azonban megvannak a maga élelmiszerbiztonsági szabályai, amelyeket nagyon fontos, hogy minden esetben betartsunk. Részletek itt.

Túl sokáig hagyjuk elől az élelmiszereket

A maradékokat azonnal a hűtőbe kell tenni. A sütőben, vagy tűzhelyen készült ételek legfeljebb 2, de ha kint meleg, 30 fok feletti az idő, akkor csak 1 órát legyenek a hűtőn kívül. Ha pedig házhoz szállított élelmiszerről van szó, akkor az óra attól a pillanattól ketyeg, amikor a futár útnak indul vele az étteremből. Lehet, hogy látszólag még jól néz ki és az illata is finom, de a másnapról kint felejtett pizzában már bőven volt ideje elszaporodni a baktériumoknak.

Rossz csomagolásban fagyasztunk

Hagyhatjuk az előre becsomagolt húsokat a bolti csomagolásban is, amikor lefagyasztjuk, ám a legjobb, ha légmentesen, megfelelő anyagot választva tároljuk a fagyasztóban a húsokat. Vannak kimondottan erre tervezett fagyasztó zacskók, de választhatunk jól záródó műanyag vagy alumínium dobozokat, vagy alufóliát is.

Nem megfelelő a kiolvasztási technikánk

Soha ne hagyjunk csak úgy a pulton kiolvadni bármit. Ehelyett válasszuk az alábbi technikák valamelyikét: