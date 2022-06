A legjobb nasik 100 kalória alatt

Aki életében egyszer már komolyabban belekezdett valamilyen fogyókúrába, vagy életmódváltásba, az tudja, hogy a nassolást elhagyni szinte lehetetlen. Ehelyett célszerű az addig gyakaran csipegetett csokit, csipszet, és egyéb finomságokat egészséges(ebb) alternatívákkal helyettesíteni. Ezzel egyrészt meghagyjuk magunknak a jól eső érzést, hogy nassolhatunk, tehát nincs teljes megvonás, másrészt nem szabotáljuk el a diétánkat. Ahhoz azonban, hogy valóban sikerrel járjunk, nem árt tudni, mihez érdemes nyúlni, ha nassolni támad kedvünk, ezért a WebMD nyomán most ajánlunk néhány szuper finomságot, melyek kalóriaértéke nem haladja meg a 100-at.

Mikrós popcorn

Ha szeretünk rágcsálni, de szeretnénk az alakunkra is vigyázni, akkor remek választás lehet a mikrós popcorn. Már létezik olyan változata is, mely kevesebb mint 100 kalóriát tartalmaz 25 grammban. "Rágcsálhatjuk, ezért különösen kielégítő élményt nyújt" - mondja a WebMD-nek Joan Salge Blake a Táplákozási és Dietetikai Akadémia szóvivője, megjegyezve, ez a nassolnivaló ráadásul magas rosttartalmú, így jobban eltelít.

Cottage cheese és kantalup dinnye

A cottage cheese - ami leginkább a magyar rögös túró és a friss sajt közötti átmenet, de talán már nem is szorul bemutatásra, hiszen itthon is igen népszerű - igazi fehérjebomba, fél csészében 14 gramm proteint tartalmaz. Ez azért fontos, mert afehérjea rostokhoz hasonlóan eltelít, így lassabban éhezünk meg újra. Talán elsőre bizarrul hangzik majd a javaslat, de érdemes kipróbálni gyümölcsökkel párosítva, a kantalup dinnye például remekül illik hozzá. Egy szelet abból és egy fél csésze cottage cheese pedig együtt alig 100 kalória.

Három keksz és egy kis sajt

A teljes kiőrlésű kekszek igazi klasszikus nassolnivalók azok körében, akik odafigyelnek kalóriabevitelükre. Tele vannak rosttal, ami két étkezés között kellően eltelít, ha pedig egy kis sajtot is rágcsálunk hozzá, abból értékes fehérjéhez és kalciumhoz jut a szervezetünk. Figyeljünk az adagokra, hiszen mindkettő eteti magát. Ajánlott 3 darab kekszre és egy szelet light sajtra limintálni a fogyasztásunk, ha szeretnénk 100 kalória alatt maradni.

14 szem mandula

Amikor ránk jön a rágcsálhatnék, akkor kevés jobb opció létezik, mint a diófélék és egyéb olajos magvak. Jó hír, hogy 14 szem mandula elrágcsálásával még éppen benne maradunk a bűvös 100-as keretben, cserébe viszont elnyomjuk az éhségünk, mivel ez a csonthéjas tele van rosttal és növényi fehérjével. Érdemes egy kis zacskóval magunknál tartani, mert bárhol, akár vezetés közben is elmajszolhatunk pár szemet, így nem kopogó szemmel esünk haza munka után.

Teljes kiőrlésű perec vagy ropi

Akik nem szeretik a magvakat, azoknak jó alternatíva lehet a ropi vagy a perec. Ebből azonban jóval kevesebb, mindössze 6 darab tesz ki 100 kalóriát. Cserébe viszont alacsony a cukor és zsírtartalmuk és némi rostot is biztosítanak.

Sült alma

Az alma letaszíthatatlan az egészséges nassolnivalók toplistájáról, főképp, hogy annyiféle módja van, elkészítésének. Nyilván ehetjük nyersen, de például meg is süthetjük, amitől még inkább desszerthez hasonló állagúvá és ízvilágúvá válnak, miközben nem veszítenek rost- és vitamintartalmukból. Ha pedig szeretnénk valami extrát, plusz kalóriák nélkül, hintsük meg egy kis őrölt fahéjjal.

Áfonya smoothie: hideg, ízletes, egészséges, alacsony a kalóriatartalma - mi kell még? Fotó: Getty Images

Áfonya smoothie

A gyümölcs smoothie-k remek lehetőséget kínálnak arra, hogy a nap folyamán extra kalciumot és antioxidánsokat vigyünk be a szervezetünkbe. Keverjünk el 1/3 csésze zsírmentes joghurtot 2/3 csésze fagyasztott áfonyával és némi plusz jéggel. Utóbbi összetevőnek hála kénytelenek leszünk lassabban kortyolni, így tovább tart elfogyasztani.

Háromnegyed csésze fagyasztott mangó

A legtöbb szupermarketben már kaphatóak különféle fagyasztott gyümölcskockák, amik lényegében olyanok mint valami jeges cukorka. Ha a mangót választjuk, azzal béta-karotint és rostot is magunkhoz veszünk, 3/4 csészényi mennyiségből ráadául fedezhetjük a napi C-vitamin szükségletünk akár 60 százalékát is.

Répa és hummusz

A proteinben gazdag hummusz mártogatásához talán a legjobb a bébirépa, főleg, hogy tele van A-vitaminnal és béta-karotinnal. Azért a mennyiségekre ügyeljünk, bébi répából legfeljebb 8-at ropogtassunk el, míg a hummuszt limitáljuk 2 evőkanálnyira.

Alma és mogyoróvaj

Ismét csak az alma, ám ezúttal egy igen ínycsiklandó partner társaságában. Ha még sosem próbáltunk almaszeleteket mogyoróvajjal enni, itt az ideje, mert mennyei. Utóbbi azonban tele van kalóriával, így két teáskanálnál többet ne együnk belőle, s az alma mennyisége se haladja meg a háromnegyed csészényit. Így biztosan 100 kalória alatt maradhatunk, miközben édes nassolnivalóval kényeztetjük magunkat.

Joghurt és napraforgómag

Keverjünk el egy teáskanálnyi napraforgómagot egy fél csésze zsírmentes joghurtban, nem bánjuk meg. A kis magok ropogós textúrát biztosítanak, és alig van bennük kalória, míg a joghurt remek proteinforrás. Arra ügyeljünk, hogy ha a sófogyasztásunkat sem szeretnénk eltúlozni, akkor sótlan magot válasszunk.

Zsírmentes görög joghurt mézzel

A görög joghurt jól ismert krémes állagáról és magas fehérjetartalmáról, fél csészényi zsírmentes változatban 12 gramm protein van. Adjunk hozzá egy teáskanál mézet, s még így is csak 90 kalóriánál járunk, mégis úgy érezhetjük, hogy finom desszertet kanalazunk.

20 szem pisztácia

Nemcsak a mandula, a pisztácia is remek nassolnivaló, ebből pedig 20 szemet is megengedhetünk magunknak, és még így is csak 80 kalóriánál fogunk járni. Tele van fehérjével, rosttal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Vigyázat, ne a sós változatot válasszuk, mert az betehet a napi sófogyasztási limitünknek.

Banán egy kis csavarral

Ha valami jeges nassolnivalóra vágyunk, akkor érdemes ezt kipróbálni. Hámozzunk meg és karikázzunk fel egy banánt, szúrjuk egy pálcára, félig mártsuk bele alacsony zsírtartalmú joghurtba, majd fagyasszuk le. Bármikor előkaphatunk egyet a hűtőből, ízletes és jeges lesz, mégis kalóriaszegény.