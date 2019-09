A legjobb kávék őszre

Az egyre borúsabb, fakó őszi időjárás sokaknak kedvét szegheti, a mezőgazdaságban azonban ezek a hónapok az év legtermékenyebb időszakának számítanak. A tavasszal elültetett zöldségek és gyümölcsök jó része ekkorra érik be, a piacok standjai már szeptember második felétől roskadoznak a friss almák, körték, sütőtökök súlya alatt. Emiatt az ősz gasztronómiai szempontból is igen izgalmas, és nemcsak az ételeinket, de kávénkat is feldobhatjuk a szezonális ízekkel. Íme néhány ízletes kávés recept, amely az esős időben is meghozza kedvünket az őszköz!

Sós-karamellás mocha latte

Hozzávalók:

20 ml zsírszegény tej

30 ml eszpresszó kávé

2 evőkanál karamellöntet

csipetnyi só

Vegyünk egy cappuccinós csészét, és csorgassuk az aljába a karamellöntet felét. Hintsünk rá egy csipetnyi sót is, majd öntsük rá először a kávét. Habosítsuk fel a tejet, majd pedig öntsük azt is a tetejére. Ennek a tetejére jöhet díszítésként a maradék karamellöntet.

Fűszeres sütőtök latte

Hozzávalók:

2 dl tej

4 evőkanál (körülbelül 40 gramm) tökpüré

fél teáskanál édesítőszer

fél teáskanál vaníliaaroma

negyed teáskanál szerecsendió

negyed teáskanál gyömbér

egy csésze eszpresszó kávé

A tökpürét összekeverjük a tejjel, a fűszerekkel és az édesítővel, majd együtt felforraljuk. Lefőzünk egy eszpresszót vagy hosszú kávét, majd ráöntjük a tökpürével összeforralt tejet. A tetejére kerülhet még tejhab és némi fahéj is.

Almás-gyömbéres kávé

Hozzávalók:

1 dl hosszú kávé

1 filter almás-gyömbéres tea

1 teáskanál juharszirup

3 evőkanál tejhab

negyed teáskanál őrölt fahéj

Öntsük bele a hosszú kávét egy cappuccinós csészébe, majd lógassuk bele az almás-gyömbéres tea filterét, és hagyjuk ázni 4-5 percig. Vegyük ki ezután a filtert, adjuk hozzá a juharszirupot, majd a tejhabot. A tetejét szórjuk meg őrölt fahéjjal.

Feketeerdő kávé

Hozzávalók:

dupla eszpresszó

tejszínhab

1 kávéskanál karamellöntet

2 cl cseresznyelikőr

1 szem cseresznye

étcsokoládé reszelék

A dupla eszpresszóba keverjük bele a cseresznyelikőrt és egy kávéskanál karamellöntetet. A tetejére tejszínhabot vagy habosított tejet öntsünk, majd egy szem cseresznyével és a csokoládéreszelékkel díszítsük fel. Ne feledjük, az ital alkoholt tartalmaz!

Mogyorós macchiato

Hozzávalók:

1 dl hosszú kávé kávé

fél csésze zsírszegény tej

7 g törökmogyoró

7 g étcsokoládé

A mogyorókat süssük meg, majd daráljuk apró szeműre, körülbelül három evőkanál tejben pedig olvasszunk fel 3-4 kocka étcsokoládét. Tegyük egy pohár aljába a mogyorót, majd öntsük rá a csokoládés tejet és a kávét. A maradék tejet felhabosítva öntsük a tetejére.