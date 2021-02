A legegészségesebb köretek

Bulgur

A bulgur valójában előfőzött, tört, szárított búza, amelyből remek köret készíthető húsok mellé, sült gomba, sült zöldségek mellé. Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag, és remek rostforrás is. Elkészítése nagyon egyszerű, nagyjából két-háromszoros mennyiségű, forrásban lévő vízbe kell feltennünk egy kevés sóval, és 10-12 perc alatt puhára főznünk. Köretként fogyaszthatjuk így, önmagában is, de akár keverhetünk bele borsót, mint a rizi-bizi esetében, vagy kerülhet bele más zöldség is. Ha már leszűrtük, érdemes befűszereznünk: legjobban a friss zöldfűszerek, a petrezselyem, a bazsalikom illik hozzá, de kipróbálhatunk egy különleges, mentás-citromos változatot is.

A bulgur az egyik legegészségesebb köret, amelyből egy bögrényiben25 gramm szénhidrát, 6 gramm rost és 4 grammfehérjetalálható, így a cukorbetegek étrendjébe is remekül beilleszthető szénhidrát. Milyen szénhidrátot érdemes még a cukorbetegeknek fogyasztania? Kattintson!

Quinoa

Az eszenciális aminosavakban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban gazdag quinoa vitaminokban is bővelkedik, magas a B-, C- és E-vitamintartalma is. A quinoa gluténmentes, így a gluténérzékenyek étrendjébe is bátran beleilleszthetjük. Ha köretet készítünk belőle, főznünk sem kell, elég, ha forrásban lévő vízzel felöntjük, és állni hagyjuk 10 percet. Sóval, borssal fűszerezzük, de ízlés szerint adhatunk hozzá curryt vagy akár zöldfűszereket. A quinoát kínálhatjuk húsok, sültek, szószos ételek mellé önmagában, de a frissensültekhez akár quinoa salátát is készíthetünk belőle. Utóbbi esetében ízlés szerint adhatunk hozzá leveles zöldségeket, paradicsomot, uborkát, hagymát, magvakat, gránátalmát is.

h i r d e t é s

A quinoából akár salátát is készíthetünk a húsok mellé

Köles

A köles igazán a 18-19. században volt népszerű köret, de az utóbbi években ismét felfedezték. A köles gazdag vízben oldódó rostokban, ezért bélrendszerünk tisztulását is támogatja, emellett pedig segít a puffadást, a gázképződést is visszaszorítani. Lúgosító hatásának köszönhetően pedig helyreállítja szervezetünk sav-bázis egyensúlyát. Akárcsak a quinoa, a köles is gluténmentes köret. A kölest forrásban lévő sós vízben kell megfőznünk, lassú tűzön, 15-20 perc alatt. Érdemes paradicsommal, curry mártással vagy egyéb szósszal ízesíteni, és főtt vagy wokban pirított zöldségeket is adhatunk hozzá ízlés szerint.

Árpagyöngy

Az árpagyöngyöt vagy más nevén a gerslit korábban gyakran használták, de ma főként a reformkonyha, illetve a vegetáriánus konyha kedvelt alapanyaga. Amellett, hogy köretként használhatjuk, készülhet belőle töltelék is - például olyan ételek esetében, amelyeknél rizst használnánk a töltelékhez. Alapvetően kétféle módon érdemes elkészíteni: az egyik módszer, ha beáztatjuk néhány órára kétszeres mennyiségű vízbe, majd leszűrve forrásban lévő vízbe tesszük, és 20-25 perc alatt puhára főzzük. De készülhet wokban is: ebben az esetben pirítsuk le, majd öntsük fel kétszeres mennyiségű vízzel, és főzzük puhára 45-50 perc alatt. Sózzuk és borsozzuk, fűszerezzük petrezselyemmel, zsályával, kakukkfűvel vagy akár babérlevéllel.

Édesburgonya

Az édesburgonya gazdag antioxidánsforrás, és egy közepes szem fedezi az A-vitamin szükségletünk 400 százalékát. Béta-karotin-tartalma is kiemelkedően magas, amely szemünk egészsége miatt is fontos, és bizonyos rákos megbetegedések megelőzésében is segítségünkre lehet. Az édesburgonya egyre népszerűbb hazánkban is, amelynek főként az lehet az oka, hogy számos módon elkészíthető. Édeskés íze miatt nem érdemes túlzottan befűszereznünk, sót, borsot és egy kevés fokhagymát használjunk az elkészítéséhez. Feldarabolva kevés olajon megsüthetjük sütőben vagy akár wokban is, készíthetünk belőle alternatív hasábburgonyát, de akár püréként is fogyaszthatjuk sültek mellé.