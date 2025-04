Törvényt sértesz, ha elpusztítod az ilyen fészkeket

Évről évre országszerte jelentkező madárvédelmi probléma a tavasszal hazaérkező partifecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba. Olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat vagy az illegálisan folytatott munkavégzés a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak, a fiókák pusztulását okozhatja. A MME a rézsűzés mellett egy mindenhol alkalmazható, olcsó és egyszerű megelőző módszert, a potenciálisan veszélyes földfalak ponyvás letakarását ajánlja az építővállalatok és vállalkozások, a lakosság és az önkormányzatok figyelmébe.

Törvények védik a beköltöző fecskéket

Április második felétől május közepéig-végéig – ritkán akár még júniusban is – könnyen előfordulhat, hogy a hétköznap kiásott épületalap-gödör függőleges falába, friss vagy az előző évekből maradt építési (különösen gyakran autópálya-építkezés) földhalmának leszakadt, letermelt oldalába, kábelaknákba és -árkokba több tucatnyi vagy akár százas nagyságrendben költöznek be költőüregeikkel partifecskepárok. Ezek a kolóniák automatikus védelmet élveznek, ezért ezeken a helyeken az építkezés a természetvédelmi és az állatvédelmi törvény értelmében sem folytatható.

A beköltöző partifecskék miatt az építkezéseket is le kell állítani. Fotó: Getty Images

A probléma könnyen elkerülhető, ha az ilyen potenciális fészkelőhelyeket (ennek megállapításához érdemes a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóság szakmai segítségét kérni) akár a napi munkavégzést követően, de legalább egynapos munkamegszakítás esetén mindenképp ponyvás, Raschel-hálós takarással teszik a partifecskék számára érdektelenné.

Bárki segíthet fészkelőhelyet találni a madaraknak

Az MME a két sárfészket építő faj, a füsti és molnárfecske mellett elindította a partfalakban fészkelő partifecskék és a hasonló költési viselkedésű gyurgyalagok költését segítő akcióját is. A téli időszakban erodálódott, egy-két méter magas partfalak március-áprilisi függőlegesre faragásával bárki fészkelőhelyet biztosíthat a kolóniák számára, valamint ilyen partfalak kézzel és géppel is kialakíthatók, akár a leponyvázott veszélyes fészkelőhelyek pótlásaként is.

A fecskefészkek adatait (mindhárom fajét, plusz a gyurgyalagét is) folyamatosan lehet rögzíteni a Fecskeles okostelefonos alkalmazásban. Bővebb információk a fecskék védelméről az MME weboldalán találhatók.