Mitől alakulhat ki akut veseelégtelenség?

A kórházban fekvők kezelő orvosainak függetlenül attól, hogy a betegek nem a veséjük miatt kerültek oda, figyelmet kell szentelniük a vér- és vizeletvizsgálatok során a vesefunkciókra, annak érdekében, hogy megakadályozzák a szervben keletkező esetleges károkat a szervezet méregtelenítése során - a Johns Hopkins Bloomberg közegészségügyi iskolája által vezetett kutatás szerint.

Mi van a leleten? Ön sem tudja, mit jelentenek a vizelet laborlelet betűi és számai? Kattintson ide!

A veseelégtelenség súlyos vesekárosodáshoz vezethet h i r d e t é s

Melyek az akut veseelégtelenség tünetei?

Kattintson a Betegséglexikonunkra!

Az akut veseelégtelenség , amely akár pár óra alatt is kialakulhat - a kórházban fekvő betegek 10, az intenzív ellátásban részesülők akár 22 százalékát is érintheti világszerte. Ezek az esetek ráadásul gyakoribbá váltak az utolsó két évtizedben.A kutatók szerint ez a fajta elégtelenség, amely visszafordíthatatlan vesekárosodáshoz vezethet, gyakran a kezelések miatt következik be, akár bizonyos gyógyszerek szedése,vagy dehidratáció következtében."Ha egyszer egy betegnél akut vese elégtelenség alakul ki, akkor, ezért fontos a megelőzésre összpontosítani, amikor csak lehet. A kutatásaink azt mutatják, függetlenül attól, hogy valaki miért kap orvosi ellátást, igen nagy figyelmet kell az alapvető vesefunkció markerekre fordítani" - közölte Morgan E. Grams, a vizsgálat egyik irányítója."A kutatók, köztük azét a 18 567 ellátottét, akiknél akut veseelégtelenség alakult ki. A kutatók azt találták, hogy a csökkent eGFR ráta és a megemelkedett albumin szintek voltak a legerősebb kockázati tényezői a veseelégtelenségnek. (Az eGFR ráta és az albuminszint a vesék működését jellemző alapvetően fontos tényezők.)Ez arra utal, hogy a rendellenesen működő vesék sokkal hajlamosabbak a veseelégtelenségre . Gramms reméli, hogy az új kutatási eredmények, különösen azért, mert ez a potenciálisan pusztító elégtelenség gyakran megelőzhető.Például, az orvosok elkerülhetik bizonyos gyógyszerek felírását az olyan betegek számára, akiknél rendellenes az c és az albumin szintje, illetve albuminra a műtétek előtt, s ha lehetséges, ne használjanak jódos kontrasztanyagot a vizsgálatok során.