Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

Tisztában vagy belső szerveid elhelyezkedésével? Meg tudnád mondani, pontosan hol található a májad, a hasnyálmirigyed vagy a vakbeled? Kvízünkben bizonyíthatod a tudásod!

Néhány éve egy kutatás megállapította, hogy az embereknek igen zavarosak az anatómiai ismereteik. A brit felnőtteknek csupán 43 százaléka van tisztában a máj pontos elhelyezkedésével, és mindössze 38 százalékuk tudja magabiztosan megmondani, hol található a vakbél. Te vajon jobban teljesítesz náluk? Teszteld le!

Teszteld a szervek elhelyezkedésével kapcsolatos tudásod!

Megjegyzés

A szervek pontos elhelyezkedése egyénenként enyhén eltérhet, befolyásolhatja ugyanis egyebek mellett a testsúly, a testmagasság és az életkor is. Sok hasüregi szerv nagysága és helyzete változhat továbbá étkezés, légzés és terhesség hatására, vagy kóros állapotok – például elhízás – esetén.

Ha pedig tovább tesztelnéd tudásodat, próbáld ki, felismered-e egyetlen információból az emberi szerveket!

Kvíz: tudod, hol van a májad és a többi fontos szerved?

gyomor vese hasnyálmirigy máj teszt szervek lép vakbél kvíz emberi szervek

