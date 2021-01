Ezért sem éri meg halogatni a fogyókúrát

Mivel lehet pontosan számolni hosszú távon, ha felesleges kilókkal élünk éveken, évtizedeken át?

Tisztelt Doktor Úr! 61 éves nő vagyok, és évek óta vissza-visszatérő hasmenéseim vannak. Tavaly áprilisban rosszindulatú melldaganattal műtöttek, akkor nagyon vashiányos voltam. Azóta változó a vasszintem. Szinte állandóan fáradt vagyok. Egy éve kb. napi rendszerességgel jöttek a hasmenések, napi 3-5 alkalommal, néha alig tudtam elmenni a WC-ig. A székletem az elmúlt 1-2 hónapban már állandóan egy lágy massza volt. Haspuffadásom is volt, de mivel Kreont írt a haspuffadásokra már évekkel ezelőtt a gasztroenterológus, ez segített a puffasztó ételek után. B12 injekciót is kapok évek óta, mert egyszer a normál szintnél sokkal alacsonyabb volt. Ez év februárban szürkehályoggal műtötték a jobb szememet, utána kétszer szivárványhártya gyulladásom lett. A szemész orvos kérte a góckutatást áprilisban, mivel a másik szememet is szükséges lenne műteni. Azóta minden szakorvosnál voltam, minden eredmény negatív lett. A gasztro maradt utoljára. Egy colitises betegtől hallottam, majd olvastam a Dr. Hummel gélről, ezt kezdtem "kanalazni", ez csökkentette a hasmenéseimet, formás lett a székletem, de még mindig lágy kissé. A gasztroenterológus laborvizsgálatra küldött: Parietális sejt elleni at, IIF kétes és Endomysium elleni at. (EMA) IIF kétes/gyengén pozitív. Ennek alapján előírt a gasztroenterológus "Glutén-mentes diétát 3 hónapig? június 15-én. Menjek vissza egy hónap múlva. Nem küldött dietetikushoz, csak az interneten böngészem, hogy mi is a gluténmentes diéta. Mondta, hogy majd meg kell nézni, hogy nem Crohn beteg vagyok-e esetleg. De több helyen azt olvastam az interneten, hogy a bélbiopszia előtt tilos gluténmentes diétát tartani, mert akkor nem kapnak valós eredményt. Nem értem akkor az egészet! Akkor miért diétáztat az orvos és/vagy miért nem tanácsolt egy dietetikushoz? Egy év alatt 12 kg-ot fogytam. A karjaim, lábaim nagyon vékonyak, de még most is túlsúlyos vagyok. 164 cm és 72 kg vagyok. 1999. óta tudom, hogy laktóz intoleranciám van. Most akkor glutén érzékeny lettem?

Tisztelt Kérdező! Endomyzium ellenes, transzgumaniase ellene és gliadin ellenes antitest vizsgálatokkal, valamint vékonybél biopsziával lehet dg.-ni a lisztérzékenységet. 1-2 hónap alatt a boholy sorvadás nem változik, emiatt a késöbb ...