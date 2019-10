Amit minden negyvenes nőnek meg kell tennie

A középkorú nők szervezete lassan, de biztosan halad a menopauza felé, és sajnos néhány változással bizony nehéz szembenézni. Lelassul az anyagcsere, ami miatt jellemzőbb lehet a hízás. Csökken az izommennyiség és a csontdenzitás is, így idősebb korban egyre több hölgynél alakul ki csontritkulás. A hormonális változások miatt alacsonyabb a libidó, a változások és az életmód miatt pedig többet stresszelnek. Összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot, amellyel a negyvenes hölgyek megalapozhatják, hogy később is egészségesek maradjanak!

Bár a kötelezettségek miatt ritkán van időnk nyugodtan leülni az asztal mellé reggelizni, sokan csak egy csésze kávét isznak, a szakemberek szerint a nyugodt körülmények között elfogyasztott, kiegyensúlyozott reggeli az egész napunkat meghatározhatja. Feltölti ugyanis az éjszaka kimerült energiaraktárakat, felpezsdíti az anyagcserét, hozzájárul az egészséges testsúly megőrzéséhez, és megakadályozza, hogy a nap későbbi részében farkaséhesek legyünk.Sok nő fél a súlyzós edzéstől, mert úgy gondolják, hogy a testépítőkre jellemző hatalmas izmaik lesznek. Azonban a kis súlyokkal végzett testmozgás élénkíti az anyagcserét, javítja az egyensúlyérzéket, és a csontsűrűséget is növeli.Egy multivitamint bekapni reggelente nem nagy feladat, de ezt kiegészíthetjük a középkorú nők számára két legfontosabb mikrotápanyaggal, a kalciummal és a D-vitaminnal . Mindkettő nélkülözhetetlen a csontok egészségének megőrzéséhez.A fehérjedús étrend egyrészt segít megőrizni az izmokat, másrészt a lelkiállapotunkra is jó hatással van, a fehérjékben ugyanis olyan aminosavak találhatóak, melyek nélkülözhetetlenek a harmóniáért felelős neurotranszmitterek megfelelő működéséért. Részesítsük előnyben a sovány fehérjéket, mint amilyen a csirke vagy pulyka, a sovány marhahús, a halak és a szója A testi egészséghez elengedhetetlen, hogy lelkileg is jól érezzük magunkat, és egy barátnőkkel eltöltött este több szempontból is hozzájárul a lelki egyensúlyhoz. Segít csökkenteni a stresszt , javítja az önértékelést, és közvetetten még a párkapcsolatunknak is jót tesz. A kiterjedt baráti körrel, kapcsolati hálóval rendelkező, szociálisan aktív hölgyeknek alacsonyabb a vérnyomása, kevésbé fenyegeti őket a diabétesz és a szívbetegségek.Minél korábban sikerül diagnosztizálni egy betegséget, annál könnyebb kezelni és annál nagyobb az esély arra, hogy akár teljesen ki is gyógyulhatunk belőle. Ehhez azonban rendszeresen kell járnunk szűrővizsgálatokra. Ideális esetben évente végeztessünk teljes laborvizsgálatot, ellenőriztessük a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket, menjünk nőgyógyászati rákszűrésre és mammográfiára, valamint menjünk el dermatológushoz és ellenőriztessük az anyajegyeinket.