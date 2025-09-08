Őszi lehangoltság ellen: 5 tipp a lelki egyensúly megőrzéséhez

Az egyre gyengébb és kevesebb fény megzavarja az úgynevezett cirkadián ritmust, ami a melatonin- és szerotoninszintet is befolyásolja. Ez a nagyjából 24 órás ciklus szabályozza a test élettani folyamatait, egyebek mellett az alvást és az ébrenlétet is. Vannak azonban módszerek arra, hogy ne taglózzon le teljesen az ősz: a tudatos napi rutin, a mozgás, a fényterápia, a tápláló étrend és az erős társas kapcsolatok segítségével neked is lehet jobb hangulatod. Öt egyszerű, mégis hatásos rutint mutatunk be, amelyek könnyedén beépíthetők a mindennapokba, és segíthetnek megőrizni a mentális egyensúlyt.

Ősszel sokakat letaglóz a szürke, esős idő. Fotó: Getty Images

Használd ki a természetes fényt!

A természetes napfény kulcsfontosságú a szerotonintermelésben, amely jelentősen befolyásolja a hangulatot. Tudományos kutatások szerint már napi 20-30 perc reggeli napfény is segítheti a belső biológiai óra működését, illetve emeli a jó hangulatért felelős neurotranszmitterek szintjét. Ha nincs lehetőséged kint lenni vagy nem bukkan elő a nap, akkor egy 10 ezer lux fényerejű, UV-mentes fényterápiás lámpa is hatásos alternatíva.

Alakíts ki és tarts fenn rendszeres napi rutint!

Az őszi átmenet könnyen felboríthatja szokásainkat, változhat az ébredés, az étkezések és az alvás ideje is. A rendszeresség azonban mentális biztonságérzetet adhat, ezért érdemes következetes napirendet fenntartani. Kelj és feküdj mindennap ugyanakkor, és aludj sötét, hűvös hálószobában, képernyők nélkül!

Mozogj rendszeresen!

A testmozgás nem csupán fizikai, hanem mentális egészségünk szempontjából is létfontosságú. Már egy kevés séta, jóga vagy egy otthoni torna is segít endorfinokat felszabadítani, csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot.

Figyelj oda az étkezésre!

Az ősz bőségesen kínál olyan tápláló alapanyagokat, amelyek felkészítenek az influenzaszezonra, stabilizálják az energiaszintet, támogatják az agy működését, de még a hangulatot is jobb irányba terelik. Az ősz slágerei közé tartozik a cékla, a sütőtök és az alma, amelyek mind valódi szuperélelmiszerek. Kerüld azonban a cukros, feldolgozott ételeket, amelyek épp ellenkező hatást válthatnak ki.

Ápold a kapcsolataidat!

A hűvösebb, sötétebb napok gyakran vonzzák a bezárkózást, ami tovább mélyítheti az őszi melankóliát. A családdal, barátokkal való kapcsolattartás, leginkább a személyes találkozók azonban erős érzelmi támaszt jelenthetnek. A kapcsolódás ugyanis segíti oldani a magányt és erősíti a mentális stabilitást. Előzz be: hívd meg magadhoz, akiket szeretsz! Vagy ha ez nem opció, legalább írj rájuk!