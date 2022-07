A boldogtalanság fizikai tünetei

Egyes hormonok komoly szerepet játszanak a boldogságérzet kialakulásában. Ha csökken ezeknek a hormonoknak a szintje, az negatív érzéseket, depresszív tüneteket, tehát összességében boldogtalanságot válthat ki. A szomorúságon és kedvtelenségen kívül azonban számos fizikai jele is lehet a boldogtalanságnak.

A gyakori fejfájás, az álmatlanság és az izomgörcsök is a boldogtalanság jelei. Fotó: 123rf

Édesség utáni sóvárgás

Ha állandóan édességet és szénhidrátban gazdag fogásokat kívánunk, annak a túlságosan alacsony szerotoninszint is állhat a hátterében. Ezek az ételek ugyanis serkentik ennek a hormonnak a termelődését. Az általuk okozott jó érzés azonban hamar elmúlik: az édességek csak kis időre emelik meg a szerotoninszintet, majd még jobban lecsökken a hormon mennyisége, így újra sóvárgást fogunk érezni.

Hormonkisokos

Dopamin: Szerepe van a mozgás koordinálásában, a motivációban, a jutalomérzésben, a függőség kialakulásában, a munkamemóriában és a végrehajtó funkciókban. Szerotonin: Örömhormonnak is nevezik. Fontos szerepet játszik a testhőmérséklet, a hangulat, a hányinger, a szexualitás és az alvás szabályozásában.

Oxitocin: Szabályozza a simaizmok működését, fontos szerepe van a szülés megindításában. Orgazmuskor a nők és a férfiak szervezetében is ez a hormon szabadul fel, ami felelős lehet a monogám kapcsolatokért. Szoptató nőknél a szopás hatására is termelődik. Segíti a párok, illetve az anya és a gyermek közötti kötődés kialakulását, fokozza a bizalmat és csökkenti a félelemérzetet. Progeszteron: A szexuálisan aktív szakaszban lévő nők petefészkében termelődik a tüszőrepedést követően. Fontos szerepe van a nőknél a megtermékenyítésben, a méhlepény létrehozásában, valamint a terhesség létrejöttében. A menstruációs ciklus szabályozásában is szerepet játszik.

Hízás, kézremegés

A hízás mögött dopaminhiány is állhat, mivel a hormon alacsony szintjét sokan túlevéssel kompenzálják. De a kézremegés, a különféle kisebb izomgörcsök és az akaratlan mozdulatok is az alacsony dopaminszintre utalhatnak.

Mellérzékenység

A szervezetünkben található ösztrogén mennyisége sem csak a hangulatunkra van hatással, hanem az egészségi állapotunkra is. Alacsony ösztrogénszint esetén sok nő tapasztal mellérzékenységet, amely a közhiedelemmel ellentétben nemcsak a menzesz közeledtével jelentkezhet.

Empátia hiánya

Ha eltűnik belőlünk az empátia, és képtelenek vagyunk másokkal együttérzőn viselkedni, annak oxitocinhiány is lehet a háttérben, ugyanis már több tanulmány is talált összefüggést az empátia és az oxitocinszint között. A hormon hiánya megnehezíti, hogy felismerjük a különböző arckifejezésekhez tartozó érzéseket, ezért nehezebb az érzelemátvitel.

Gyakori fejfájás, álmatlanság

A gyakran jelentkező fejfájásnak számtalan oka lehet, kiválthatja többek között a boldogtalanság is. A progeszteron hiánya ugyanis fejfásban, akár migrénben is manifesztálódhat. A szerotoninhiány alvászavarokat, álmatlanságot és hangulatingadozásokat idézhet elő. Ez különösen azokra jellemző, akik folyamatos stressznek vannak kitéve, illetve keveset mozognak.

