Ezekkel az ételekkel védheted ki a depressziót

A depressziós zavarok jelentős betegségterhet rónak az idősödő, 55 év feletti korosztályra. A tünetek az enyhe, klinikai diagnózishoz nem elégséges, de az életminőséget rontó panaszoktól a súlyos major depresszióig terjedhetnek. Emellett az érintettek körében a laborvizsgálatok is a gyulladásos markerek emelkedett szintjéről árulkodnak, ami további kockázatokat hordoz magában – hívja fel a figyelmet közleményében az Új-dél-walesi Egyetem Sydney-i kampusza. Friss, a Scientific Reports című folyóiratban megjelent tanulmányában az egyetem egy kutatócsoportja ugyanakkor rámutat, hogy rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztással sokat tehetünk a lelki problémák megelőzéséért is.

A bőséges zöldségfogyasztás lelki egészségünk szempontjából is meghatározó lehet. Fotó: Getty Images

A kutatók összesen 3483 felnőttet toboroztak vizsgálataikhoz Ausztráliából, Dániából, Svédországból és az Egyesült Államokból. A résztvevők mind a 45 év feletti korosztályba tartoztak, és ami szintén fontos, mindannyian ikrek voltak, és testvérükkel vagy testvéreikkel közösen szálltak be a felmérésbe. A résztvevőket összesen 11 évig követték nyomon, ez idő alatt több alkalommal is részletesen kikérdezve őket zöldség- és gyümölcsfogyasztási szokásaikról, valamint esetleges depresszióhoz köthető tüneteikről. Az így kapott adatok elemzéséből kirajzolódott, hogy akik több zöldséget és gyümölcsöt ettek, azok körében ritkábban és enyhébb formában jelentkeztek depressziós panaszok.

Mennyi zöldséget kellene ennünk?

Felnőttek számára a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér legalább napi 3-4 adag zöldség és 1-2 adag gyümölcs fogyasztását ajánlja. Ebbe nem tartozik bele a burgonya.

A tanulmány szerzői úgy vélik, az általuk megfigyelt összefüggés valószínűleg a zöldségek és gyümölcsök magas tápanyagtartalmához köthető, beleértve a rostokat és vitaminokat. Továbbá ezek az élelmiszerek a bélflóra egészségét is támogatják, valamint védik az agyat az oxidatív károsodástól. A bélflóra kapcsán egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy gyulladásos folyamatokon keresztül a depresszióra is kihatással van, mennyiben optimális az összetétele. A kutatás nagy erőssége, hogy ikrek bevonásával zajlott, akik genetikai adottságai 50-100 százalékban azonosak, egyben szocioökonómiai hátterük is megegyezik, amennyiben együtt nevelkedtek. Ennél fogva a megfigyelt összefüggések is kisebb valószínűséggel magyarázhatók egyéb befolyásoló tényezőkkel.