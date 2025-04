Börtön járhat a hálapénzért – de mit jelent ez a gyakorlatban?

Mit jelentett az emberek számára a pár éve életbe lépett hálapénz szabályozás?

A hálapénz, más néven paraszolvencia, hosszú évtizedeken át a magyar egészségügy árnyékos, de hallgatólagosan elfogadott része volt. Sokakban még ma is él a kép, hogy a boríték "segíthet" gyorsabb, kedvesebb vagy alaposabb ellátáshoz jutni. Azonban 2021-ben alapjaiban változott meg ez a rendszer, amikor a kormány a hálapénz elfogadását és adását egyértelműen bűncselekménnyé nyilvánította.

A Büntető Törvénykönyv szerint hálapénzt adni, elfogadni és kérni (akár ráutaló magatartással is) egyformán bűncselekmény, azaz tilos. A kiszabható büntetés egészségügyi dolgozó esetén 3 év, de különleges ügyek során akár annál is több. Beteg vagy hozzátartozó esetén 1 év. Kis értékű ajándék továbbra is adható, amely a havi minimálbér 5 százalékának megfelelő értékű.

Ez mérföldkőnek a hazai egészségügy történetében – de mit jelent ez a változás a páciensek számára a mindennapokban?

Mi változott pontosan?

A korábbi gyakorlattal szemben ma már tilos bármilyen anyagi juttatást adni vagy elfogadni az egészségügyi ellátás során, függetlenül attól, hogy ezt előre vagy utólag adnánk. Ez nemcsak az orvosokat, hanem az ápolókat és más egészségügyi dolgozókat is érinti. A cél egyértelmű: megszüntetni azt a több évtizedes gyakorlatot, amely a betegellátást sokszor kiszámíthatatlanná és egyenlőtlené tette.

Az új szabályozás nemcsak erkölcsi üzenetet hordoz, hanem büntetőjogi következményekkel is jár. Az orvos vagy egészségügyi dolgozó, aki hálapénzt fogad el, bűncselekményt követ el, és ugyanígy a beteg is, aki adja. Ez egyértelműen azt üzeni: a jó ellátás nem pénz kérdése, hanem alapjog.

Milyen hatása van ez a páciensekre?

1. Átláthatóság és bizalom erősítése

Sok beteg érezte magát bizonytalannak a korábbi rendszerben: nem tudták, kell-e adni valamit, mennyit illik, mikor kell odaadni, és mit várhatnak cserébe. Az új szabályozás ezt a bizonytalanságot igyekszik megszüntetni. A cél egy olyan rendszer kialakítása, ahol az orvos-beteg kapcsolat a bizalmon és a szakmai színvonalon alapul – nem pedig borítékokon.

Egy korábbi cikkünkben Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő, közgazdász, így nyilatkozott a HáziPatikának: „A hálapénz kivezetése mindenképpen történelmi tett volt. Távozásával egy olyan egyenlőtlen tranzakció szűnt meg, ahol a felek nem tisztázták pontosan a részleteket, a páciensek csupán egy vélt biztonságot ’vásároltak’. A betegek részéről a bizonytalanság, a betegút megolajozása azok a főbb motivációk, amik miatt most is lenne rá szándék, de szerencsére nagyvonalakban sikerült eltávolítani a rendszerből. Igaz, akár a hatóság, akár a páciensek köréből hallani szórványos próbálkozásokat.”

2. Egyenlő bánásmód elve

A hálapénz rendszere óhatatlanul azt a benyomást keltette, hogy az anyagilag jobb helyzetben lévők előnyhöz juthatnak. Az új szabályozás éppen ezt kívánta kiküszöbölni: mindenki ugyanazt az ellátást kapja, függetlenül attól, van-e lehetősége "megköszönni" az ellátást boríték formájában.

Az új hálapénz-szabályozás alapvető változást hozott a magyar egészségügyi kultúrában. Fotó: Getty Images

3. Köszönet, de másként

Tudnunk kell róla, hogy a köszönetnyilvánítás nem tiltott, csak a pénz formájában történő juttatás. Egy kedves szó, egy köszönőlevél, esetleg egy csokor virág – ezek továbbra is elfogadható módjai, az orvosok és ápolók megbecsülésének. Sőt, ezek talán őszintébb és személyesebb formái az elismerésnek.

Mire kell figyelnünk betegként?

Ne akarj pénzt adni az orvosnak! Akkor sem, ha úgy érzed, hogy ezzel jobb bánásmódot vagy gyorsabb ellátást kaphatsz. Az orvos törvényileg nem fogadhatja el.

Ha mégis váratlan elvárásként jelenik meg a hálapénz az orvossal történő megbeszélések során, azt jelezheted az adott intézmény vezetésénél vagy akár hivatalos úton is.

Tudd, hogy jogod van a méltó ellátáshoz , anyagi helyzetedtől függetlenül.

Az új hálapénz-szabályozás alapvető változást hozott a magyar egészségügyi kultúrában. Bár a társadalmi beidegződések lassan változnak, egyértelmű az irány: tisztább, átláthatóbb és egyenlőbb egészségügyi rendszer kialakítása. A pácienseknek most az a feladata, hogy megtanulják: a jó ellátás nem a borítékon múlik – és nem is múlhat.