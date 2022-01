Így reagálhat testünk a túl sok alvásra

Meglepő lehet, de a szokásosnál jóval többalvásnem fog minket energikusabbá és frissebbé tenni. Épp ellenkezőleg: kimerültséget, nyomottságot tapasztalhatunk. Az ajánlott napi alvásmennyiség 7-9 óra a felnőttek számára, de ha rendszeresen ennél többet alszunk, akkor koncentrációs zavarokat tapasztalhatunk. A Bright Side gyűjtése alapján bemutatjuk, milyen további hatásokkal kell számolnunk, ha rendszeresen jóval többet alszunk a kelleténél.

Alvásra mindenkinek szüksége van, enélkül nem lennénk képesek életben maradni. Ha megvonjuk magunktól, vagy csak napi pár órát alszunk, szervezetünk nem tud regenerálódni, megfelelően és egészségesen működni.

Gyakori fejfájás, súlyosbodó betegségek

A "túlalvás" egyik tünete az is, hogy hajlamosabbá válunk a fejfájásra, különösen akkor, ha álmunkban horkolni is szoktunk. Egy kutatás szerint a horkolók körülbelül 60 százalékánál jóval gyakrabban jelentkezik fejfájás, mint azoknál, akik nem horkolnak. A túlzásba vitt alvás emellett súlyosbíthatja egyes betegségek, például a krónikus depresszió tüneteit, illetve a hátfájást is.

Nemcsak a kevés, hanem a túlzásba vitt alvás is lehet ártalmas.

Fotó: Getty Images

Hangulatváltozások, teljesítménycsökkenés

Előfordulhat az is, hogy gyakran ébredünk rosszkedvűen, ingerlékenyen, és hangulatingadozásokat is tapasztalhatunk. Ez pedig tovább súlyosbodhat attól, hogy kevésbé leszünk produktívak, ami csak tovább rontja a hangulatunkat, és sokkal könnyebben dühbe gurulunk.

Gyengülő memória, gyorsabb öregedés, hízás

A pihentető alvás nagyon fontos ahhoz, hogy az agyunk megfelelően tudjon működni, és a test regenerációs folyamataiban is fontos szerepet játszik. A túlzásba vitt alvás viszont ronthatja az agyműködést, gyengítheti a memóriát, és akadályozhatja, hogy összpontosítani tudjunk a feladatainkra. Emellett hozzájárulhat az öregedési folyamatok felgyorsulásához és a korai öregedéshez is. Ráadásul az anyagcserénket is lelassíthatja, ami hosszú távon súlygyarapodáshoz vezethet.

Így mérsékelhetjük a kockázatokat

Ha alkalmanként többet alszunk a szokásosnál, abból még nem lehet komoly baj, de nem ajánlott rendszeresen túllépni a javasolt 7-9 órás időtartamot. Érdemes kialakítani egy olyan alvási rutint, amihez hétköznapokon és hétvégéken is tudjuk tartani magunkat, és nagyjából azonos időben lefeküdni és felkelni mindennap. Ügyeljünk arra, hogy a szoba, ahol alszunk, csendes, hűvös és megfelelően sötétíthető legyen, hogy semmi ne akadályozza a pihenésünket. Ezenkívül elalvás előtt 30-60 perccel már kerüljük a különféle képernyők (laptop, tévé, mobil) használatát, mert a készülékekből áradó kék fény megzavarhatja a szervezetünkben a melatonin nevű alváshormon termelődését.