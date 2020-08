Már őseink is tudták, hogy vannak bizonyos gyógynövények, amelyek nyugtató hatásuknak köszönhetően elősegíthetik a pihentető alvást. Az alábbi növényeket nemcsak a népi gyógyászatban használják évszázadok óta, de a belőlük készült természetes gyógyhatású szerek a modern orvoslásban is fontos szerepet kapnak.

Citromfű

A citromfűnek idegerősítő, nyugtató, altató és görcsoldó hatása is van. Bátran készíthetünk belőle teát, hiszen még az íze is nagyon kellemes. Forrázzunk le egy csésze vízzel egy evőkanálnyi citromfüvet, hagyjuk állni 8-10 percig, majd szűrjük le a forrázatot. Minden napszakban fogyaszthatjuk, a jó alvás érdekében lefekvés előtt is igyunk belőle. A citromfűből készített fürdő ugyancsak nyugtató, lazító hatású, így az is hozzájárul a pihentető alvásunkhoz.

Orbáncfű

Az orbáncfűből készült teát alkalmazhatjuk antidepresszánsként, általános hangulatjavítóként, stresszoldóként és nyugtatóként. Álmatlanságra napi egy csészével ajánlott belőle fogyasztani az esti órákban. Arra azonban figyelni kell, hogy az orbáncfűteát 6 hétig szabad csak folyamatosan inni, utána 6 hét szünetet kell tartani. Fontos még tudni, hogy a fogamzásgátló tabletták, antidepresszánsok hatékonyságát csökkentheti, valamint vérhígító mellett sem ajánlott fogyasztani.

Macskagyökér

Ha álmatlanság gyötör bennünket, akkor a macskagyökér az egyik legjobb választás lehet. Hatékony nyugtatószer és alvászavarok esetén is segítség lehet a nyugodt alvás eléréséhez. Egy evőkanál apróra vágott, szárított macskagyökeret áztassunk egy csésze (2 deciliter) forró vízbe, és hagyjuk 12 órán át állni, majd szűrjük le. Melegítsük meg kissé, de ne hagyjuk felforrni, ízesíthetjük vagy fogyasszuk natúr formában. A macskagyökérnek megvan az a jó tulajdonsága, hogy teájának fogyasztása napközben nem álmosít el, este viszont megnyugtat. Nem okoz függőséget, és nincs mellékhatása sem.

Kamilla

A kamilla igen sokoldalú gyógynövény, pihentető és nyugtató hatása valójában csak az egyik számos egyéb előnye közül. Ha nehezen jön álom a szemünkre, igyunk egy csésze kamillateát közvetlenül lefekvés előtt. Ha valódi kamillavirágzatot használunk a teához, ügyeljünk rá, hogy fedjük le a teát, hogy megtartsa gyógyhatását.

Levendula

Kutatások igazolják, hogy a levendula illata lazító és nyugtató hatású, ezért ha valamilyen formában tartunk belőle a hálószobában egy keveset, az segíthet könnyebben és gyorsabban elaludni. Jó ötlet lehet például egy levendulás potpourri az éjjeliszekrényen, vagy egy kis illatpárna, amit az alváshoz használt párnánk alá teszünk.

Sedacur forte - a gyógynövények erejével

Akkor sem kell kétségbe esnünk, ha nem szeretnénk gyógyteákkal bíbelődni: a Sedacur forte tabletta ugyanis természetes eredetű összetevőinek köszönhetően ugyanúgy segítségünkre lehet alvászavarok esetén. A vény nélkül kapható Sedacur forte három gyógynövény, a valeriána (macskagyökér), a komló és a citromfű kivonatának kombinációja. Növényi összetevőinek köszönhetően napközben jó közérzetet, éjjel nyugodt alvást biztosít. Különösen előnyös választás lehet tehát azok számára, akiknek nem csupán egy altatóra, hanem a nappali feszültség és az idegesség okozta testi panaszok, például a "gyomorideg" oldására is szükségük van.

Vény nélkül kapató gyógyszer

A Sedacur forte nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységünket, és szedése mellett autót is bátran vezethetünk, mert az ehhez szükséges képességeinket sem érinti negatívan. Azt is fontos tudni, hogy ellentétben a szintetikus altatókkal, a Sedacur forte használata közben nem kell félnünk függőség vagy hozzászokás kialakulásától sem.