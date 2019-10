Biztonságos a melatonin rendszeres szedése?

A melatonint az emberek szervezete is képes előállítani, de az utóbbi időben egyre többen nyúlnak olyan készítményekhez, amelyekkel pótolni tudják ezt a hormont. A melatonintartalmú készítményektől sokan az alvásproblémák megszűnését várják. Egy 2011-es tanulmány eredményei arra utalnak, hogy az autista gyerekeknél jobb alvás, illetve jobb nappali magaviselet érhető el ezekkel a készítményekkel, a felnőttek esetében pedig hozzájárulhat a fogyáshoz és a gyulladások megszüntetéséhez is. De vajon mennyire tesz jót az egészségnek a hormon rendszeres szedése?

A melatonin szedése biztonságos, ha nem lépjük túl a normál - 0,5 és 5 milligramm közötti - napi adagot - mondta a Time magazinnak Michael Grandner kutató. A szakértő szerint enyhe alvásproblémák már a legalacsonyabb adag is elég lehet az alvásciklus szabályozásához, ha a hormon a lefekvés előtt 3-5 órával bevesszük. De ha közvetlenül elalvás előtt vennénk be a melatonintabletták, akkor 5 milligramm lehet a megfelelő adag. "Néhányan magasabb dózis esetén fejfájást vagy gyomorproblémákat tapasztalnak, de ezek a mellékhatások elég ritkák" - tette hozzá a szakember.

Óvatosan a hormonokkal!

Bár a melatonin biztonságos, azért azt ne feledjük, hogy egy hormonról van szó - figyelmeztet egy másik szakértő, Dr. Mark Moyad. Mivel még nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a melatonin nagyobb dóziusú szedése hosszú távon sem okoz gondokat, a szakértő a mértékletességet javasolja. "Én azt tanácsolom, hogy kezeljük úgy az étrendkiegészítőket, mint a gyógyszereket, tehát ne vegyük be a pirulát, ha nincs rá szükségünk" - mondta.

Nincs egyetértés

A melatonin szedésével kapcsolatban egymásnak némiképp ellentmondó kutatási eredmények is születtek már. Egy tanulmány szerint például ez a hormon segíthet csökkenteni a vércukorszintet, egy másik tudományos munka szerint viszont azt állapította meg, hogy egyeseknél avércukorszintemelkedését is okozhatja a melatonin. A melatonin tehát több szakember szerint is veszélytelennek tűnik, de még rengeteg kutatás kell ahhoz, hogy a pontos hatásairól teljes képet kapjunk. Addig pedig mindenképpen konzultáljunk a háziorvosunkkal, mielőtt szedni kezdenénk a melatoninkészítményeket a jobb alvás reményében.