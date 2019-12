Alvásfajta, mely életveszélyes lehet

Szervezetünk határait szinte napi szinten feszegetjük túlórázással, kései kimaradásokkal és éjszakai munkavégzéssel. A nem megfelelő mennyiségű és minőségűalvásmiatt lankad a figyelmünk, feszültebbé válunk, sőt az alváshiány egyes kutatások szerint részegséghez hasonló állapotot idéz elő. Szervezetünk sokszor akaratunk ellenére erőlteti ránk a pihenést: mikroalvásnak hívjuk azt a néhány, maximum 8-10 másodperces időszakot, amikor agyunk hirtelen alváshoz hasonló állapotba kerül. Mivel gyorsan visszakapcsol, sokszor észre sem vesszük magunkon a rövid kimaradást. Ennyi kihagyás azonban a volán mögött végzetes is lehet.

Sokan dolgoznak váltott vagy éjszakai műszakban: gyári munkások, eladók, biztonsági őrök, sofőrök, nővérek, pékek, de sorolhatnánk még. Szervezetük számára ez az életforma igencsak megterhelő, és a különböző betegségek kialakulásának kockázata is nagyobb. Az éjszakázás veszélyeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Veszélyben a fiatal felnőttek és az éjszakázók

A mikroalvás jellemzően monoton tevékenységek közben tör rá az emberre, sokan például az autópályán vagy egyenesebb útszakaszokon szenderednek el. Egy Nagy-Britanniában készült kutatás szerint a férfi sofőrök közel fele (45 százalék) tapasztalta már magán vezetés közben a mikroalvásnak nevezett rövid kihagyást. Nők esetében kicsivel jobb a helyzet: a megkérdezettek 22 százaléka ismerte ezt be. Persze, a valóságban sokkal nagyobb az érintettek köre, a legtöbben ugyanis csak egy hosszabb pislantást vesznek észre az egészből. Egy autópályán száguldva viszont ez is elég lehet a tragédiához.

Vezetés közben a néhány másodperces bóbiskolás is végzetes lehet

A Loughborough Egyetem alváskutató intézetének professzora, Dr. Jim Horne szerint agyunk csupán az egy-két percnél hosszabb alvási szakaszokat ismeri fel, így az egészből csak annyit érzékelünk, hogy szemünk lecsukódik, fejünk pedig egy pillanatra előrebukik. A figyelemért felelős agyi részek ilyenkor érzékelik a veszélyt, és aktivitásuk azonnal megnő, ami miatt gyorsan "visszazökkenünk" - persze csak ideiglenesen. Kutatások szerint bizonyos idegsejtek működése ezekben a pillanatokban ugyanúgy alábbhagy, mintha tényleges alvás történt volna.

A fáradtság miatti autóbalesetek leginkább a fiatal felnőtteket veszélyeztetik: alvásigényük alapból is magasabb a megszokottnál, ráadásul hajlamosabbak éjszaka sokáig fent maradni, és fizikailag is jobban kihajtják magukat. Ugyanúgy az éjszakai műszakban dolgozók, illetve a nehéz fizikai munkát végzők körében is nagyobb lehet az ilyen jellegű balesetek száma.

A jelenség hátterében természetesen a kimerültség áll, és nem is múlik el magától, sőt: egyre gyakrabban ismétlődik meg a mikroalvás egészen addig, amíg rendesen ki nem pihenjük magunkat. Az alváskutató intézet tanulmánya szerint az autóbalesetek közel ötöde emiatt a jelenség miatt következik be. Ezért nagyon fontos, hogy ha fáradtak vagyunk, és azt vesszük észre, hogy egy pislantás hosszabbra nyúlik a megszokottnál, álljunk meg a legközelebbi lehetőségnél, és 20-30 percet pihenjünk! A mikroalvás ugyanis nemcsak a sofőr, de a forgalomban lévő többi ember testi épségét is veszélyezteti.