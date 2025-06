Kiderült, ez a 3 mozgásforma a legjobb az agynak – bármilyen életkorban elkezdheted

Egy, a The British Journal of Sports Medicine című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az edzés remek módja az agy egészségének fenntartására. Különösen a mérsékelt vagy alacsony intenzitású testmozgás van jó hatással a gondolkodásra, a memóriára és a problémamegoldó képességre – számolt be a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatásának eredményeiről a Health.

A kutatók több mint 258 ezer résztvevő vizsgálatával ráadásul találtak három olyan aktivitást, amely különösképpen serkenti az agyműködést. Az előnyök főként a gyermekek, a serdülők és a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarban (ADHD) érintettek esetében voltak érzékelhetők.

A Tai Chi nem csak a testet, az elmét is frissen tartja. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint az exergame-ek, vagyis a fizikai mozgást igénylő videójátékok gyakorolták a legnagyobb hatást a memóriára. A jóga, a Tai Chi vagy más, összehangolt mozgássorozatok, memóriát is igénybevevő gyakorlatok szintén különösen jótékonyan hatottak a memóriára.

Sportos videójátékok

Az exergames kifejezés olyan videójátékokat jelöl, amelyek során úgy végzel fizikai aktivitást, hogy közben mintákat követsz vagy kihívásokat oldasz meg. Van ezek között például tenisz, boksz, lépésalapú ritmusjáték, fitneszgyakorlat vagy sportszimulációs játék is.

Jóga

A jóga a fizikai testtartásokat, a légzéstechnikákat és a meditációt ötvözi, ez a kombináció pedig egyedülálló kognitív együttműködést igényel, így javítva az agy egészségét. A jóga segíthet csökkenteni a stresszt és a gyulladást, illetve támogatja a hippokampusz, vagyis az agy memóriaközpontjának működését.

Tai Chi

A Tai Chi egy hagyományos kínai harcművészet, amely a lassú mozgásokat és a mély légzést kombinálja, hogy kiegyensúlyozza a test energiáit. Mozgó meditációnak is nevezik, mivel a mozdulatsor célja az elme, a test és a légzés lelassítása, összekapcsolása.