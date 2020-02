Természetes módszerekkel a torokfájás ellen

A meleg gyógyító hatása

Öblögetés és inhalálás

Bár még folynak a viták arról, hogy a fájós toroknak a hideg vagy a meleg tesz-e jobbat, ha a tüneteinket megfázás okozza, utóbbi mindig jó választás. Hasznos,, ugyanis ez segíti a torok nyálkahártyájának vérellátását, így a helyi védekezést is. Borogatást is tehetünk a sál alá: mártsunk langyos vízbe egy törülközőt, majd jól csavarjuk ki, és addig hagyjuk a nyakunkon, amíg ki nem hűl.A kellemesebb meleg hőmérséklet nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is hatásos. Bármilyen forró ital megfelel, de legjobb a kamillából , vagy zsályából készült gyógytea , ugyanis ezek megakadályozzák a gyulladást és ellenállóbbá teszik a nyálkahártyát. Ha lehet, tegyünk a teába mézet is, ez gyulladáscsökkentő hatása miatt hasznos. Nemcsak a tea, hanemugyanis a meleg gyógyító hatása mellett fontos ásványi sókat pótol a szervezetben.A toroköblítő oldatok is nagyon hatásosak, hiszen közvetlenül csökkentik a gyulladást a nyálkahártya felületén. A zsályából, kakukkfűből , kamillából készült oldatok ráadásul fertőtlenítenek is. A sós vízzel való öblögetés is megoldás lehet: tegyünk fél teáskanál tengeri sót egy pohár langyos vízbe, és ezzel gargalizáljunk. Ez, például az orrdugulást is, viszont fokozottan figyeljünk arra, hogy ne nyeljük le az oldatot! A merészebbek megpróbálkozhatnak cayenne-i bors vagy mustármag hozzáadásával készült oldattal gargalizálni.