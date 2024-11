Tartós fáradtságérzés: mutatjuk, mikor fordulj orvoshoz

Teljesen természetes, ha olykor kissé fáradtabbnak érezzük magunkat. Ha viszont a fáradtság érzése tartóssá válik, gyakorta ránk tör, és úgy érezzük, sosem tudjuk kipihenni magunkat, érdemes orvoshoz fordulni, mert több betegség tünete is lehet.

A fáradtság nagyon gyakori tünet

A modern élet egyik jellemzője a túlhajszoltság. Az emberek jó része folyamatosan kimerültnek érzi magát, ezért nehéz megmondani, hogy a fáradtság a stressz, a mozgáshiány, kimerültség, alvászavar vagy éppen a vashiány miatt jelentkezik. Annyi biztos, ha már huzamosabb ideje minden reggel fáradtan indítjuk a napot, akkor érdemes vashiányra gyanakodni!

Fáradtságot okozhat:

- alváshiány,

- mozgáshiány,

- zsíros és kalóriadús ételek fogyasztása,

- túlsúly,

- diétázás vagy alultápláltság,

- folyadékhiány,

- stressz, túlhajszoltság.

A vashiány egyik legjellemzőbb tünete a fáradékonyság, amelyet gyakran kísér fejfájás is!

A vashiány nem hirtelen, hanem alattomosan alakul ki. Mialatt a vasraktárak tartaléka lecsökken, kimerül, hozzászokunk, megtanulunk együtt élni a hiány okozta tünetekkel, mint az aluszékonyság vagy az állandó fáradtság, ahelyett, hogy elkezdenénk időben kezelni, pláne megelőzni a vashiányt!

HA RENDSZERINT NAPPAL IS FÁRADTNAK ÉREZZÜK MAGUNKAT, FORDULJUNK ORVOSHOZ. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mit tegyünk?

Forduljunk orvoshoz, ha

· az alvás, a pihenés, a friss levegőn való mozgás nem szünteti meg a fáradtságot,

· a fáradtság tovább tart, mint általában megszoktuk,

· ha a fáradtság fizikailag és szellemileg is megvisel minket,

· nappal is fáradtnak érezzük magunkat,

· teljesítménycsökkenést okoz.

A szervezet nem tudja a vasat előállítani, ezért azt kívülről, vastartalmú ételek fogyasztásával kell a szervezetbe juttatni, ami azonban gyakran nem megfelelően hasznosul. A vas felszívódását számos étrendi tényező gátolhatja, így például a tejtermékekben található kalcium, vagy a szójafélék fitát- és lektintartalma, a kávéban lévő koffein, valamint a tea tannintartalma.

A nők a férfiakhoz képest sokkal inkább kitettek a vashiánynak, aminek egyrészt a menstruációs vérveszteség az oka, másrészt pedig, mivel általában kevesebbet esznek, kevesebb vasat visznek be a szervezetükbe, mint a férfiak. Ha babát várunk, vagy szoptatunk, a vaspótlás kiemelt fontossággal bír, hiszen a terhes nőknek tízszer több vasra van szükségük: az ételekből felszívódó vas ilyenkor már nem elég, azt mindenképpen pótolni kell. Az elégtelen vasellátás a baba egészségét is veszélyeztetheti, nem csak az anya vérképzése lesz elégtelen. Serdülő gyerekekre is oda kell figyelni, mert a hirtelen növekedés miatt ugyancsak fokozott a vasszükségletük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a világ népességének 24,8 százaléka, azaz több mint másfél milliárd ember él vérszegénységgel. Mi állhat ennek a hátterében?

Ha vaspótlásra szorulunk, minden esetben ellenőrizzük a készítmény elemivas-tartalmát: legalább napi 100 mg elemi vas beviteléről kell gondoskodnunk ahhoz, hogy az abból hasznosuló mennyiség ki tudja elégíteni a szervezet szükségletét.

Az étrend-kiegészítők csekély vastartalmuk miatt a vashiány kezelésére nem alkalmasak. Emellett ezekben az általában komplex készítményekben előfordulhatnak olyan összetevők is (például kalcium, magnézium), amelyek a vassal oldhatatlan anyagot képeznek, megakadályozva a vasfelszívódást.