Hódok okoznak problémákat a váciaknak

Egyre több a hód a Duna váci szakaszán, a fákat is elkezdték kirágni - közölte az ESTV.

Az egykor őshonos állatokat a XIX. században Magyarországról kiirtották szőréért és húsáért. Újrahonosításuk 1980-tól kezdődött, mára már szinte minden vizes területen megtalálhatók. Természetes ellensége, az európai szürkefarkas szinte teljesen eltűnt ezekről az élőhelyekről. Hazánkban védett állat, egy példány eszmei értéke 50 ezer forint.

Mint a riportban elhangzott, a hód akkor érzi biztonságban magad, ha a víz alatt tud bejutni a kotorékába. Valószínűleg ezért is épít gátat, hogy újra víz alá kerüljön a bejárat, ahol nyugodtan világra tudja hozni utódait. A rügyek, levelek, a fa puhább részei a táplálékai, ezért is rágcsálja őket, ráadásul a fogát is koptatnia kell.

A természetvédők dróthálóval igyekeznek megvédeni a Duna-part termetesebb fáit. Ezzel a módszerrel próbálják rávenni a rágcsálókat, hogy máshol keressenek maguknak élőhelyet.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images