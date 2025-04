Fiatal lányoknak adott el drogot: elfogták a baksi dílert

Egy 18 éves férfi 2024 nyara óta cannabiszt adott el Bakson, hetente többször is fiatal lányoknak - írja a police.hu. A férfit április 2-án este fogták el Ópusztaszeren, amikor egy kocsi utasaként haladt át a településen.

Több mint fél évig árulta a kábítószert (Illusztráció). Fotó: Getty Images

A ruhája átvizsgálása során alufóliába csomagolt, kábítószergyanús növényi törmeléket találtak nála, majd előállították mintavételre, mely pozitív értéket mutatott THC-ra.

A gyanúsítottként kihallgatott és őrizetbe vett férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, és kezdeményezték letartóztatását.