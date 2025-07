Változékony időjárás: fejfájást, hányingert és egyéb panaszokat is okozhat – mutatjuk, miért

„Akár hányinger, szédülés, émelygés, fejfájás is felléphet az érzékenyeknél, ha nagy hőmérséklet- vagy magasságkülönbségnek teszik ki a szervezetüket, a vérnyomásunk ugyanis ilyenkor reagál a környezetváltozásra” – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében. Az egészséges szervezet egyébként viszonylag gyorsan adaptálódik, a magas vérnyomással küzdő betegektől azonban nagyobb odafigyelést igényel ez az időszak.

Ha magas vérnyomással küzdesz, akkor különösen oda kell figyelned magadra! Fotó: Getty Images

Mi történik a testben a meleg és a hideg hatására?

Az emberi szervezet alapvetően 20-25 Celsius-fokos hőmérsékleten van egyensúlyi állapotban, vagyis ilyenkor működik optimálisan. Minden egyéb esetben a test fokozott vagy csökkent hőtermeléssel, verejtékezéssel és egyéb módon kompenzál, hogy biztosítani tudja az egyensúlyi állapotot.

Például a melegben kitágulnak az erek, és ennek következtében csökken a vérnyomás, a vese- és a máj vérellátása, valamint a vizelet mennyisége is. Ezzel szemben a hidegben összehúzódnak az erek, ami vérnyomás-emelkedést eredményez – magyarázta dr. Barna István, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinikájának főorvosa.

További kockázatok, kellemetlen tünetek

A 25 fok feletti maximum-hőmérséklet és a hőmérséklet-ingadozás jelentős kockázati tényezőnek számít. Növeli egyebek mellett a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az akut vesebetegségek kialakulásának esélyét, illetve az elhalálozás kockázatát is. Emellett, ha az erekben változik a nyomás, akkor a legváltozatosabb tünetek jelentkezhetnek, a fejfájástól a szédülésen és gyengeségérzésen át egészen az ájulásszerű rosszullétekig.

Magasabb hő hatására átmeneti vénás pangás alakul ki a kézben és lábban egyaránt, ezért ilyenkor nagyon fontos a bőséges folyadékbevitel. Ha pedig lehetőség van rá, érdemes megmérni a vérnyomást is, ugyanis hasonló tünetek jelentkeznek az alacsony és az emelkedett vérnyomásértéknél is.

Mi minden befolyásolhatja a vérnyomást?

A hőmérséklet mellett egyébként a tengerszint feletti magasság, a levegő páratartalma és szennyezettsége, illetve egyes országokban a vulkánokból kitörő hamu is befolyásolja a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy egy nagy afrikai homokvihar hatására akár 4-8 Hgmm-rel is megnövekedhet az érték.

„A Semmelweis Egyetemen mi is végeztünk felméréseket, amelyek igazolták, hogy a téli időszakban 3-5 Hgmm-rel magasabb, nyáron pedig alacsonyabb vérnyomásértékeket mérhetünk, ezért ezt figyelembe kell venni a gyógyszerek használatakor” – mondta a főorvos. A fizikai aktivitással az egészséges emberek esetében 4-6 Hgmm-rel mérsékelhető a vérnyomás, a magas vérnyomással élő betegeknél viszont akár 6-7 Hgmm-es is lehet a csökkenés mértéke. Ha viszont valaki nagyon érzékenyen reagál a nagy hőmérséklet-különbségre, akkor neki érdemes 1-2 napot hagynia az akklimatizálódásra, mielőtt ismét mozogni kezd.