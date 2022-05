Meglepő, mit fedeztek fel a presszókávéról

"Az orvosoknak hasznos lehet a kávéfogyasztási szokásokra is rákérdezniük, amikor a magas koleszterinszinttel érkező betegek anamnézisét felveszik. Emellett a páciensek számára érdemes lehet azt tanácsolniuk, hogy a dugattyús kávéfőzővel készült vagy más szűretlen kávékról váltsanak inkább szűrt vagy instant kávéra, mivel ez a koleszterinszint csökkentésére irányuló életmódbeli változtatások egyik fontos eleme lehet" - idézi a Medscape Asne Lirhus Svatunt, a tromsői Norvég Sarkvidéki Egyetem kutatóját. Svatun és munkatársai több mint 21 ezer felnőtt bevonásával végeztek el egy felmérést, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy a kávéfogyasztás összefüggésbe hozható-e bármilyen módon az emelkedett koleszterinszinttel.

Férfiaknál a presszókávé jelentősen hozzájárulhat a koleszterinszint emelkedéséhez. Fotó: Getty Images

Az így kapott eredmények szerint napi három-öt csésze presszókávé elfogyasztása esetén átlagosan 0,16 mmol/literrel bizonyult magasabbnak a férfiak összkoleszterinje azokéhoz képest, akik egyáltalán nem ittak eszpresszót. Nők esetében valamelyest alacsonyabb, 0,09 mmol/literes eltérést figyeltek meg a kutatók.

Érdekesség, hogy a nemek tekintetében éppen ellenkező tendenciát mutatott a dugattús kávéfőzővel készült kávék fogyasztása nyomán kialakult koleszterinszint-emelkedés. Azoknál a nőknél, akik naponta hat vagy több csésze ilyen típusú kávéval élénkítették magukat, átlagosan 0,3 mmol/literrel magasabb koleszterinszintet mértek, míg az érintett férfiaknál valamelyest kisebb, 0,23-es értékű növekedést lehetett tapasztalni. A filteres, avagy szűrt kávék esetében napi hat vagy több csésze bevitele 0,11 mmol/liter koleszterinszint-emelkedéssel mutatott kapcsolatot, de csak a nők esetében.

A koleszterinszint-növelő hatásért a kávé diterpénjei tehetők felelőssé, így a kafesztol és a kaveol. Mint azt korábban megírtuk, e vegyületek koncentrációja alacsonyabb a szűrt kávékban.

Tekintve, hogy a kávéfogyasztás világszerte nagy népszerűségnek örvend, így még egészen apró egészségügyi hatásainak is komoly következményei lehetnek globálisan - jegyezték meg az Open Heart című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői. "A kávé 2021-ben első alkalommal került be az Európai Kardiológiai Társaság szív-érrendszeri betegségek megelőzését célzó klinikai ajánlásba. Minél több tudást gyűjtünk a presszókávé koleszterinszinttel való kapcsolatáról, annál pontosabbá tehetjük a kávéfogyasztásra vonatkozó ajánlásokat" - tették hozzá. A mostani eredmények arra utalnak, hogy amennyiben a kávéfogyasztás kedvezőtlen egészségügyi hatásairól esik szó, fontos figyelembe venni a nemek közötti különbségeket is.