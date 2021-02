Az állandó fáradtság erre utalhat

Bármely életszakaszban jelentkezhet

A testet és a lelket megerőltető időszakok sokszor egymást követik az életünk során. A vizsgák, a munkahelyi stressz, a családtervezéssel és a gyermekvállalással együtt járó felelősség, különböző betegségek, vagy akár a túlzásba vitt edzés is erősen megterhelhetik a szervezetünket. Ha már a pihentetőalvássem nyújt elegendő feltöltődést, akkor könnyen előfordulhat, hogy tüneteink vitamin- vagy ásványianyag-hiányra utalnak.

Így hat a kálium és a magnézium a szervezetünkre

Ahhoz, hogy a nehéz időszakokban is maximálisan helyt tudjunk állni, fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű magnézium és kálium beviteléről. A kálium ugyanis minden komolyabb biológiai folyamathoz nélkülözhetetlen: részt vesz a keringésben, a szív, a vese és az izmok működésében, a csontok és a fogak felépítésében, hozzájárul az idegrendszeri jelek továbbításához, valamint elősegíti a tápanyagfelvételt is. Azonban érdemes tudni róla, hogy bizonyos élethelyzetekben jóval könnyebben kiürül a szervezetből.

Az állandó fáradtságérzet ásványianyag-hiányra is utalhat. Fotó: Getty Images

A kálium mellett a magnéziumra is elengedhetetlenül szükségünk van. A magnézium kedvező hatással van a szívműködésre, az energiatermelésre, az anyagcserére, a vérellátásra, az idegrendszerre, illetve hozzájárul az izmok és a csontok megfelelő állapotához is. Hiányában a fáradtság mellett ingerlékenység, izomgörcsök, gyakori fej- és hátfájás, étvágytalanság, valamint keringési panaszok is felléphetnek.

Mikor van szükség utánpótlásra?

A változatos étkezés mellett is könnyen előfordulhat, hogy szervezetünk vitamin- és ásványianyag-pótlásra szorul. A túlzott fizikai igénybevétel, a stressz, a várandósság, a szoptatás időszaka, az erős izzadás, a hosszantartó fogyókúra, egyes betegségek - például hányás, hasmenés, bulimia, anorexia, daganatok, bélsipoly,alkoholizmus- során a magnézium és a kálium jóval gyorsabban kiürülhet a szervezetünkből. Szintén ásványianyag-hiányt okozhatnak egyes gyógyszerek, például vízhajtók, vérnyomáscsökkentők, kemoterápiás vagy immunrendszergátló készítmények is.

Egészséges életmód és koncentrált ásványianyag-pótlás

Az állandó fáradtság legyőzése érdekében fokozottan figyeljünk az egészségi állapotunkra. Törekedjünk az optimális testsúly elérésére, fordítsunk időt a - lehetőleg szabad levegőn történő - mindennapi mozgásra, és próbáljuk megteremteni a pihentető alvás feltételeit. Az ásványianyag-hiány elkerülése érdekében táplálkozzunk rendszeresen és változatosan. A kálium és magnézium bevitelét fokozhatjuk olajos magvak - például dió, tökmag, kesudió, fenyőmag -, valamint teljes kiőrlésű gabonák, édesburgonya, görögdinnye, szójabab, fekete bab, sárgaborsó, spenót, banán, avokádó és halak fogyasztásával.

Az ásványi anyagok koncentráltan, tabletta formájában is a rendelkezésünkre állnak. A kombinált, káliumot és magnéziumot is tartalmazó készítmények nem csak praktikusan alkalmazhatóak, de a megfelelő mennyiségben tartalmazzák mindkét ásványi anyagot. Amennyiben betartjuk a betegtájékoztató szerinti adagolási javaslatot, elkerülhetjük az ásványi anyag hiányából adódó állandó kimerültség-érzetet, fáradtságot, valamint a szervezetünk egészséges működését veszélyeztető magas vérnyomást, mozgásszervi, szív-, idegrendszeri- és vesebetegségeket. Ha azonban a fokozott, indokolatlan, és szokatlan módon jelentkező fáradtságérzetet hosszú távon is tapasztaljuk, mindenképpen érdemes kérni a részletes orvosi kivizsgálást.