Másfél millió magyart érinti a "néma gyilkos" – lehet, hogy te is a rizikócsoportba tartozol?

Északnyugat, nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, napközben a Dunántúlon és a középső tájakon már inkább csak gomolyfelhők zavarhatják a napsütést. Ezeken a vidékeken elszórtan alakulhat ki zápor, délután az Alpokalján egy-egy helyen esetleg az ég is megdörrenhet. Keleten, északkeleten egész nap borult maradhat az ég, ugyanakkor tartós eső arrafelé is már egyre kevesebb helyen várható. Az északira forduló szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon nagy területen kísérik erős, nyugaton néhol viharos lökések is. A csúcsérték többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos északkeleti részeken kicsit hűvösebb idő valószínű. Késő este többnyire 5 és 11 között várható a hőmérséklet. Hidegfront robog át az országon.