B6-vitamin: idegrendszeri károsodást is okozhat a túladagolás?

Mivel a vízben oldódó vitaminokat a szervezet nem képes tárolni, napi szinten gondoskodnunk kell a megfelelő mennyiség beviteléről. Ez a B-vitaminokkal, tehát a B6-tal kapcsolatban is így van. Ez a mikrotápanyag elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez, ugyanakkor erre is igaz a mondás, miszerint „a jóból is megárt a sok”. Mutatjuk, miért.

A B6-vitamin táplálékkal történő bevitele még túlzott mennyiségben is biztonságosnak tűnik. Fotó: Getty Images

Volt, aki kerekesszékbe került a túladagolás miatt

Nemrégiben bejárta a világsajtót a hír, hogy egy idős ausztrál férfi kerekesszékbe került a túlzott B6-vitamin-bevitel miatt. A páciens hónapokig az ajánlott napi B6-vitamin-mennyiség mintegy 70-szeresét szedte, emiatt pedig elvesztette járóképességét.

A napi 200 milligrammot is meghaladó B6-vitamin-bevitel perifériás neuropátiát okozott az említett idős férfinál, így egy idő után nem érezte a lábait. Perifériás neuropátia fennállása esetén a központi idegrendszeren kívüli idegrostok károsodásáról van szó. A beteget kezelő kórház szerint elképzelhető, hogy a férfi visszanyeri járóképességét, miután kiürül a szervezetéből a problémát okozó étrend-kiegészítő.

Milyen problémát okozhat még a B6-vitamin túladagolása?

A Mayo Clinic tájékoztatása szerint egyébként a B6-vitamin táplálékkal történő bevitele még túlzott mennyiségben is biztonságosnak tűnik. Problémát tehát tényleg inkább akkor okozhat, ha az étrend-kiegészítők alkalmazását visszük túlzásba.

Mint korábban már olvashattad nálunk, a B-vitaminok hosszan tartó, extrém nagy mennyiségben történő bevitele az alábbi problémákat válthatja ki:

kiütések

emésztőrendszeri problémák, például gyomorégés és hányinger;

álmatlanság

fényérzékenység;

bizsergés, zsibbadás;

az izomkontroll vagy az akaratlagos mozgások koordinációjának hiánya (ataxia);

vérnyomászavar;

hangulatingadozás;

szédülés;

csökkent fájdalom-, hideg- vagy melegérzékelési képesség.

Egy kutatás szerint egyébként a betegek jellemzően akkor tapasztalnak perifériás neuropátiát, bőrproblémákat, fényérzékenységet, szédülést és hányingert, ha hosszú ideig napi 250 milligrammnál nagyobb adagokat szednek B6-vitaminból.