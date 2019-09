Szülés: van ideális életkor?

A legtöbb pár biztos körülmények között szeretne családot alapítani: megfelelő anyagi háttér, karrier mellett vágnának bele a gyermekvállalásba. Azonban nem veszik számításba, hogy a kitolódó életkor kockázatokkal jár.

A rizikótényezők között szerepel a sikertelen próbálkozás, vetélés, szülés közbeni komplikációk vagy a gyermek rossz egészségi állapota, azaz a kromoszóma-rendellenességek. Minél idősebb korban vállal valaki babát, annál nagyobb az esélye annak, hogy a szülés nem lesz komplikációmentes. De akkor mi az ideális életkor?

Amikor biztos a gyermekvállalás

A 20-29. életév között a legegészségesebb babát vállalni. Ilyenkor a terhesség sokkal zökkenőmentesebb, az anya egészségi állapota biztosabb. A spontán teherbeesés ebben az életkorban 80 százalékos, de az esetleges meddőségi problémák is jobban kezelhetők. A mai átlagéletkor a baba érkezésekor 29,3, így látszik, hogy a legtöbben mégis 30 után vállalnak gyereket. Milyen kockázatokkal kell számolni 30 felett?

Szülés 30 felett

A teherbeesés ebben az életkorban nehezebb, a fent említett szám helyett 65 százalékos az esély a könnyű teherbeesésnek. Ha ebbe a csoportba tartozik az anya, akkor is maradnak a kockázati tényezők: minél később vállalja a gyermeket, annál nagyobb az esély a vetélésre is. Ezek általában genetikai okokra vezethetők vissza, de a génekre hatást gyakorló külső tényezők is szerepet játszanak ebben: ezek ilyenkor halmozottabban vannak jelen a szervezetben. Értjük ez alatt a kémiai ártalmakat, sugárzást, káros szenvedélyek miatt halmozódást stb.

Mikor ideális gyermeket vállalni?

A késői gyermekvállalás esetében komoly problémát jelentenek a különböző magzati, valamint kromoszómák okozta rendellenességek. A Down- szindróma is nagyobb eséllyel alakul ki, 40 év felett a betegség megjelenése 2 százalékos, ami minden évvel további 1 százalékkal nő. A harmincas évek vége felé közeledve gyakoribb jelenség a méhen kívüli terhesség. A terhességi magas vérnyomás, a terhességi diabétesz de a császármetszéssel történő szülések is gyakoribbá válnak.

Szülés során egyébként is gyakrabban fellépnek bizonyos nehézségek, ugyanis 30 év felett a méhszáj nehezebben tágul, a méhösszehúzódások enyhébbek, amelyeket okozhatnak miómák, a rossz fizikai kondíció, de betegségek is. Ezek miatt tehát gyakrabban szülnek a 30 év felettiek műtéti segédlettel. Összességében elmondható, hogy a későbbi szülés veszélyesebb mind a babára, mind az anyára nézve. Azonban a 30 feletti szülés esetén is tehetünk azért, hogy a magzat egészséges legyen.

Miért olyan nehéz anyának lenni? Anyaság. Csodálatos és leírhatatlan érzés anyának lenni, felelősséget vállalni, feltétel nélkül szeretni egy életen át. De miért csak a rózsaszín oldalról szeretünk beszélni? Mi van a nehézségekkel, az állandó fáradtsággal, önmagunkkal és a párkapcsolatunkkal? A részletekért kattintson!

A kellő odafigyelés sokat segít

Ezek a problémák természetesen nincsenek kőbe vésve, 30, sőt 40 felett is bőven akadnak egészséges kismamák. Azonban az elővigyázatosság sosem hátrány, ezért érdemes körültekintőbben viselni a várandósságot. A terhesség előtti és közbeni szűrővizsgálatok monitorozzák a babát és a mamát is. Fontos, hogy a terhesgondozás lelkiismeretesen történjen. A megfelelő fizikai állapot is sokat nyom a latba: ne legyünk restek mozogni, helyesen étkezni. Ha babát szeretnénk, különösen fontos, hogy ne dohányozzunk, ne igyunk, fogyasszunk megfelelő mennyiségű vitamint. Kellő odafigyeléssel a középkorú nők is egészséges gyermeknek adhatnak életet.