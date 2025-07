Mammográfiás szűréssel várják a fesztiválozókat – így jelentkezhetsz

Folytatódik a napos idő a fátyol- és gomolyfelhők mellett, késő délutánig főként az ország északkeleti, onnantól az északnyugati harmadán is előfordulhat zápor, zivatar. A sokfelé élénk déli, délnyugati szelet a Dunántúl nyugati és északi felén olykor megerősödik. Az esti óráktól a szél északnyugatira forduló szelet szintén erős, átmenetileg zivataroktól függetlenül is viharos lökések kísérhetik. Késő estére 21, 31 fok közé hűl le a levegő. A magas napi középhőmérséklet miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben, miközben az ország egy részére jégeső is lecsaphat.