Kiket fenyeget a hólyagsérv?

Milyen változásokat hoz a menopauza? A nők nem kis félelemmel gondolnak a változókorra, és ameddig csak lehet, igyekeznek nem törődni vele. Ebben az időszakban valóban sok minden megváltozik, és célszerű időben felkészülni egy új életvitelre, azonban ez korántsem olyan tragikus, mint amilyennek sokan elképzelik. Milyen változásokra kell számítani? Kattintson, kiderül!

A hólyagsérv nagyon sokszor csak a menopauza után jár együtt tünetekkel h i r d e t é s

A hólyagsérv nagyon(a változókor egyébként is rizikófaktornak tekinthető), ilyenkor ugyanis jelentősen csökken aznevű hormon termelődése. Az ösztrogén számos dologért felelős, például azért is, hogy a hüvely egészséges maradjon , az izmai pedig feszesek legyenek. Az ösztrogén szintjének csökkenése a kötőszövetek gyengülésével jár együtt, így előfordulhat, hogy a korábban megsérült hüvelyfal állapota a menopauza idején tovább romlik, és a hólyagsérv csak ekkor kezd el fájdalmat, kellemetlenséget okozni.A hólyagsérv tünetei közé tartozik a vizeletcsepegés, az inkontinencia (főleg nevetés, köhögés, tüsszentés esetén), a hólyag teljes kiürítésére való képtelenség, a fájdalmas, égő, csípő érzés vizeletürítés közben. A közösülés is fájdalmas lehet, és az is előfordulhat, hogy az előreesett hólyag kellemetlen nyomó érzést okoz, mintha valami lenne a hüvelyben. Természetesen az is előfordulhat, hogy a hólyagsérv semmilyen tünettel nem jár együtt, illetve azok csak hosszú idő alatt, fokozatosan alakulnak ki., észrevehető a nőgyógyászati vizsgálat során.