Intim tünetek, amelyeket vegyünk komolyan!

Mi is a bakteriális vaginózis?

Köztudott, hogy a hüvelyben többféle baktérium is jelen van. Az úgynevezett Lactobacillusok a "jófiúk", ezek biztosítják a savas kémhatást, ezáltal pedig a természetes védelmet a kórokozók ellen. Azaz megakadályozzák, hogy a "rossz" baktériumok - amelyek normál esetben kis számban ugyancsak megtalálhatók a hüvelyben - elszaporodjanak. Ha azonban felborul az egyensúly, csökken a Lactobacillusok száma, a hüvely savas kémhatása lúgossá válik, és nemcsak a rossz baktériumok, hanem különböző gombák is okozhatnak kellemetlen tüneteket.

A bakteriális eredetű hüvelyfertőzésre legjellemzőbb a bő, híg állagú, fehéres-szürkés színű folyás, amelyet jellegzetes halszag kísér. Ez kiegészülhet csípő, viszkető, égető érzéssel, a nemi szervek megduzzadásával, kipirosodásával, valamint gyakori, fájdalmas hólyagürítéssel is. Ráadásul afertőzésalatt a szexuális együttlétek is fájdalommal járnak. A bakteriális vaginózis egyébként könnyen összekeverhető a gombás fertőzéssel, ezért érdemes megjegyezni a különbségeket: gombás fertőzés esetén a hüvelyváladék fehér színű, túrós állagú és rendkívül sűrű.

A bakteriális vaginózis kezelése nőgyógyász szakorvos feladata. Fotó: iStock

Melyek a hajlamosító tényezők?

Bármilyen okból is kell antibiotikumot szednünk, azzal nemcsak a betegséget okozó baktériumokat pusztítjuk el, hanem a hüvelyflóra egészségét fenntartó Lactobacillusokat is károsítjuk - ilyenkor számolni kell a hüvelyfertőzés lehetőségével. A hormonálisfogamzásgátlótartós szedése szintén komoly kockázati tényező, akárcsak a cukorbetegség, dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, valamint a nem megfelelő anyagú (nem természetes pamut, hanem műszálas textilből készült) fehérnemű viselése. A tapasztalatok szerint azoknál a nőknél is többször fordul elő a bakteriális hüvelyfertőzés, akiknek több szexuális partnere van, vagy akik gyakran váltogatják őket. És meglepő módon az sem tesz jót, ha túlzásba visszük az intim területek tisztogatását. Az indokolatlan és gyakori hüvelyöblítéssel (irrigálással) ugyanis a védő Lactobacillusokat is kimossuk, és meggátoljuk a hüvely természetes öntisztuló folyamatait.

Milyen szövődményeket okozhat?

Sokan hajlamosak elbagatellizálni a tüneteket, vagy megpróbálnak egyszerű házi praktikákkal megszabadulni tőlük. Ez azonban egyáltalán nem tanácsos, hiszen a betegség nemcsak kiújulhat, de megfelelő kezelés híján rendkívül súlyos szövődményekkel is járhat. A fertőzés ugyanis felfelé is terjedhet, ami hólyaghurutot, méhnyálkahártya-gyulladást, illetve kismedence-gyulladást okozhat.

A várandósság idején kialakult fertőzés azért veszélyes, mert vetéléshez vagy koraszüléshez vezethet. A szövődmények közé tartoznak a szexuális úton terjedő betegségek is, amelyeket sokkal könnyebb elkapni, ha a hüvely védekezőrendszere legyengült. De nagyobb az esélye egy nőgyógyászati beavatkozás vagy szülés után fellépő fertőzésnek is, amennyiben fennáll a bakteriális vaginózis.

Hogyan kell kezelni?

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy a betegség kezelése nőgyógyász szakorvos feladata, és a gyakori kiújulás megelőzése érdekében fontos, hogy betartsuk az utasításokat. A szakember általában egy alapos vizsgálat során megtekinti a hüvelyt, valamint a méhszájat, kenetet vesz, amelyet laboratóriumba küldenek. A bakteriális vaginózis kezelésére antibiotikumot írhatnak fel, amely lehet szájon át szedhető gyógyszer vagy hüvelytabletta, illetve hüvelykrém. Ezzel egyidejűleg olyan kúrát is szoktak javasolni, amellyel vissza lehet állítani a hüvely savas kémhatását és védekezőképességét. Erre egyébként bármilyen okból folytatott antibiotikumkúrát követően szükség van!

Hogyan előzzük meg?

A megelőzés egyik fontos eleme, hogy lehetőleg csak akkor szedjünk antibiotikumot, ha tényleg nagyon muszáj, akkor viszont pontosan úgy, ahogyan azt az orvosunk előírta. Ha valóban elkerülhetetlen, egészítsük ki az antibiotikumkúrát olyan, hüvelyben alkalmazható készítményekkel, amelyek támogatják és biztosítják a Lactobacillusok szaporodását. Váljunk meg a káros szokásainktól is: hagyjunk fel a dohányzással és az alkoholfogyasztással.

Figyeljünk oda arra, hogy lehetőleg jól szellőző, természetes anyagú, nem túl szoros, illetve nem tanga típusú fehérneműket viseljünk, és ne használjunk napi rendszerességgel tisztasági betétet sem. Nem árt szem előtt tartani azt sem, hogy a nemi szervek túlzásba vitt tisztítása legalább annyira káros, mintha elhanyagolnánk magunkat, hiszen a hasznos baktériumok számát csökkentjük vele. Szakemberek szerint a megfelelő intim higiéniához bővel elég napi egy mosakodás. Aki tudja magáról, hogy hajlamos a bakteriális vaginózisra, az kerülje, vagy csak körültekintően használja a nyilvános vécéket, és amenstruációalatti fürdőzést követően ügyeljen az azonnali tamponcserére. Végül, de nem utolsósorban figyeljünk oda arra, hogy ha gyakran váltogatjuk szexuális partnereinket, használjunk óvszert. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogamzásgátló tabletta csak a nem kívánt terhességtől óv meg, a fertőzésektől nem!