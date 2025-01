Hidegallergia: ezek a tünetek utalhatnak rá

Hidegfront felhő- és csapadékrendszere vonul fölöttünk északnyugatról délkeleti irányba - az esőt egyre többfelé váltja havas eső, havazás, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. A csapadék a legtöbb helyen még a déli órákig megszűnik, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, főként a Dunántúlon viharos lökések. Északkeleten, keleten is csökken a hőmérséklet, amely délután többnyire 2 és 6 fok között változik. Késő estére -6 és 0 fok közé hűl le a levegő. Kezdetben melegfronti hatás várható, éjszaka aztán megérkezik a hidegfront.