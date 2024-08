Erről a 10 dologról jó ha tudsz még a terhesség előtt

A terhesség nem csak a boldog várakozás időszaka, olykor meglepő, kellemetlen tünetekkel járhat. Ezek közül néhányat meg lehet előzni, mások pedig elkerülhetetlenek. A Kids Health gyűjtötte össze a várandósság legfurcsább velejáróit.

A terhesség ideje alatt érhetnek váratlan meglepetések, jók és rosszak. Fotó: Getty Images

Fészekrakó ösztön

Sok terhes nő érez késztetést, hogy takarítással és dekorálással készítse elő otthonát a baba érkezésére. Ahogy közeledik a szülés időpontja, elkezdhetsz szekrényeket takarítani, falat mosni, ami azért nagy pocakkal eléggé kimerítő. Bár előnye is van a last minute takarításnak – a szülés után legalább erre nem lesz gondod – azért vigyázz, ne vidd túlzásba a megerőltetést!

Koncentrációs problémák

Az első trimeszterben a reggeli rosszullétek miatt sok nő érzi magát kimerültnek, és ilyenkor a gondolkodás sem megy annyira tisztán, gyorsan. Akár még a jól kipihent terhes nőknél is előfordulhatnak koncentrációs nehézségek vagy feledékenység. Készíts listákat, vezess naptárat, hogy ne feledkezz meg a fontos dátumokról, találkozókról, teendőkről!

Hangulatváltozások

A premenstruációs szindróma (PMS) és a terhesség sok tekintetben hasonlítanak egymásra. Ilyenkor a hormonszint változása miatt kedvetlennek érezheted magad. Ha PMS-ed van, akkor a terhesség alatt valószínűleg súlyosabb hangulatingadozásokkal kell számolnod. Ezek miatt az egyik percben még boldog lehetsz, a másikban pedig már sírni támad kedved. Ez leginkább az első trimeszterben és a terhesség utolsó heteiben fordulhat elő. Ha két hétnél hosszabb ideig jelentkeznek az alvászavarok vagy a hangulatingadozás, beszélj az orvosoddal!

Új melltartót kell venned

A mellméret növekedése a terhesség egyik első jele, ami az első trimeszterben az ösztrogén és a progeszteron hormonok magasabb szintjének köszönhető. A melleid ráadásul a terhesség további szakaszaiban is tovább növekedhetnek. Ennek egyik oka, hogy megnő a tüdőkapacitásod, így több oxigént tudsz beszívni, ami nagyobb mellméretet eredményezhet. Előfordulhat tehát, hogy terhességed alatt többször is le kell cserélned a melltartódat.

Bőrelváltozások

Több lehet a pattanás, mert a bőr faggyúmirigyei ilyenkor több olajat termelnek. Előfordulhatnak barnás foltok is az arcon, ezt terhességi maszknak nevezik. Néhányan sötét vonalat észlelnek a hasuk közepén, amelyet linea nigraként emlegetnek. Emellett a már meglévő anyajegyek vagy szeplők nagyobbak és sötétebbek lehetnek, de a melegkiütés is gyakori. A mellbimbók, a külső nemi szervek és az anális régió hiperpigmentációja (a bőr sötétedése) is előfordulhat. Ez azért van, mert a terhességi hormonok hatására a szervezet több pigmentet termel. Megelőzni ezt nem lehet, de a naptej és a direkt napfény kerülése csökkentheti a tüneteket. Jó hír, hogy a legtöbb bőrelváltozás a baba megszületése után javul vagy teljesen elmúlik.

Haj és körmök

Sok nőnél a terhesség alatt megváltozik a hajszerkezet és a haj növekedése is. A hormonok hatására ugyanis a haj ilyenkor gyorsabban nő és kevésbé hullik. Ez a pozitív változás azonban nem végleges: a szülés után vagy a szoptatás végével elveszíted a plusz hajszálakat. Néhány nő azt is tapasztalja, hogy a hajuk színe is megváltozik. Egyes nők úgy találják, hogy nem kívánt helyeken is nő a szőrük, például az arcukon, a hasukon vagy a mellbimbók körül.

A körmök is változhatnak a terhesség alatt. A plusz hormonok hatására gyorsabban nőnek és erősebbek lesznek. Néhány nő azonban úgy találja, hogy körmei könnyebben töredeznek a terhesség alatt. Fontos, hogy ebben az időszakban kerüld a körömlakkban és körömlakklemosóban lévő vegyi anyagokat.

Cipőméret

A testben lévő extra folyadék miatt sok nőnek megduzzad a lába a terhesség ideje alatt. Emellett az ízületek is lazábbá válhatnak, és amikor a terhesség okozta plusz súly nyomja a láb laza ízületeit, a talpak laposabbá, hosszabbá és szélesebbé válhatnak. A nőknek ilyenkor gyakran nagyobb cipőméretet választaniuk, sőt van, akinek szülés után is megmarad a nagyobb lábmérete.

Megnyúló ízületek

A terhesség ideje alatt a szervezeted egy relaxin nevű hormont termel, amely segít felkészíteni a szeméremtestet és a méhnyakat a szülésre. Ez fellazítja a testedben lévő ínszalagokat is, így kevésbé leszel stabil, és könnyen túlfeszítheted vagy megerőltetheted magad. Kerüld tehát a hirtelen mozdulatokat!

Visszerek, aranyér és székrekedés

Visszerek akkor keletkeznek, amikor a terhességi hormonok miatt megnagyobbodott vénákban összegyűlik a vér. Bár ezek gyakran elmúlnak a terhesség után, a megelőzésben segít, ha kerülöd a hosszas ülést vagy állást, bő ruhákat viselsz, ülés közben pedig felpolcolod a lábad.

Az aranyér ebben az időszakban gyakoribb, mint a terhesség előtt. Ennek oka, hogy a megnövekedett méh nyomást gyakorol a medencére, így a végbélben lévő vénák kitágulhatnak. Ez nagyon fájdalmas lehet, vérezhet, viszkethet vagy csíphet, különösen székletürítés közben vagy után.

Mivel a terhességi hormonok lelassítják az ételek áthaladását a gyomor-bélrendszerben, ilyenkor a székrekedés is gyakrabban fordul elő. Ez is hozzájárulhat az aranyér kialakulásához, mert az erőlködés megnagyobbíthatja a végbél vénáit.

A székrekedés és az aranyér kezelésének legjobb módja a megelőzés. A rostban gazdag étrend, a napi bőséges folyadékfogyasztás és a rendszeres testmozgás segíthet. Székrekedés esetén beszélj az orvosoddal, aki székletlágyítót, hashajtót javasolhat. Aranyér esetén pedig különféle krémek adhatnak enyhülést.

A szülés alatt mindez távozhat a testedből

Túlélted a hangulatingadozásokat és az aranyeret, és azt hiszed, hogy a meglepetéseknek vége? A szülés napja azért valószínűleg tartogat még meglepetéseket.

A magzatburok megrepedésekor néhány pillanat alatt elfolyik a magzatvíz. Ez olyan érzés, mintha pisilnél, azzal a különbséggel, hogy ezt nem tudod megállítani. Van, aki csöpögésként éli meg, ilyenkor a baba feje nem engedi, hogy egyszerre távozzon az összes folyadék.

A szülés során más, váratlan dolgok is távozhatnak a szervezetből. Néhány nőnek hányingere van, sőt a baba megszületése előtti pillanatokban hányhat is. Másoknak hasmenésük van a szülés előtt vagy alatt, és a gázok távozása is gyakori, különösen a kitoláskor. De ne szorongj emiatt, a szülőszobán mindenre fel vannak készülve!