Szklerózis multiplex: 7 korai tünet, amit nem szabad félvállról venni – a memória romlása is intő jel lehet

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A szklerózis multiplex kezelésében kulcsfontosságú a korai diagnózis, ezért is jó, ha időben felismerjük a tüneteket.

A szklerózis multiplex krónikus – a központi idegrendszer fehérállományát érintő – gyulladásos betegség, melynek következtében károsodnak az idegsejtek és az azokat körülvevő, úgynevezett myelin. 

Nő körül forog a szoba.
Az SM korai tünete gyakran az indokolatlan szédülés. Fotó: Getty Images

Az SM korai tünetei

  • Gyakori szédülés: Amikor például a székből felállva úgy érzed, hogy az egész szoba mozogni kezd. Ez az állapot hányingerrel, hányással is járhat. Ez persze nem mindig az SM tünete, de ha rendszeresen tapasztalod, mindenképp fordulj orvoshoz!
  • Látászavarok: Rossz jel, ha a látásod homályos, kettőslátásod van, esetleg egyik szemedre időnként egyáltalán nem látsz. Ez utóbbi a látóideg gyulladására utalhat, amely klasszikus szklerózis multiplex-tünet.
  • Krónikus fáradtság: Ha a fáradtságérzés nem áll arányban az elvégzett fizikai aktivitással, és akkor sem lesz jobb, ha pihensz. Jellemző még ilyenkor, hogy megerőltető mindaz, amit korábban minden gond nélkül elvégeztél.
  • Érzéketlenség, bizsergés: Ha az SM megtámadja a központi idegrendszert, sérülhetnek az agy és a test között lévő idegi kapcsolatok, aminek hatására bizonyos testrészeink, különösen a végtagok érzéketlenné válhatnak. Ha tartósan (napokon keresztül) érzéketlenséget vagy folyamatos bizsergést tapasztalsz, mindenképp vizsgáltasd ki magad!
  • Gyakori vizelési inger: Ha nem szedsz vízhajtót, nem gyengék a medencetáji izmaid, vagy nincs húgyúti fertőzésed, mégis ezt tapasztalod, fordulj orvoshoz!
  • Csökkent libidó: A szexuális vágy csökkenése, sőt az impotencia hátterében is állhat ez a betegség. 
  • Memóriagondok: A rövid távú emlékezet és a koncentrációs képesség gyengülése is gyanús jel lehet.

Élet SM-mel

A diagnózist követően az érintettek tíz százaléka öt éven belül mozgásában erősen korlátozott lesz, de a betegség nem halálos. Sőt, a várható élettartamot sem befolyásolja lényegesen, az életminőséget azonban súlyosan ronthatja. A kellemetlen tünetekre ugyanis jellemző, hogy rohamszerűen jelentkeznek és spontán gyógyulnak, vagy éppen ellenkezőleg: maradandóvá válnak. Mivel az SM gyakran ellehetetleníti az érintettek mindennapi tevékenységeit is, nagyon fontos a diagnózist követően az idejében megkezdett rehabilitáció, komplex fejlesztés. A Semmelweis Egyetem oktatóvideója ehhez nyújt segítséget.

Egy érintett vallomása

Egy gyógyíthatatlan, folyamatosan romló betegség árnyékában nem csak az érintett élete változik, hanem családtagjaié is eköré rendeződik. Ők ugyanis úgy alakítják a mindennapjaikat, hogy képesek legyenek fizikai, lelki támogatást nyújtani. „Én azt gondoltam: soha nem lesz több boldog órám, itt vége van az életemnek” – idézi fel Anikó azt a 17 évvel ezelőtti napot, amikor megtudta: szklerózis multiplex betegségben szenved. Az alábbi videóban meséli el, hogyan alakult azóta az élete. 

