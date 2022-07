Gyakori vizelés: mikor jelez bajt?

Főként a nőkre jellemző, hogy sűrűn keresik fel a mosdót. Ennek részben anatómiai okai vannak, mert a gyengébbik nemnél rövidebb a húgycső, valamint a húgyhólyag űrtartalma is kisebb. Ennek ellenére nem szabad egyszerűen legyinteni, ha azt tapasztaljuk, hogy a szokásosnál többet pisilünk, járjunk utána az okoknak!

Milyen a normális vizelet?

Először is fontos megértenünk, milyen folyamatok zajlanak le a testünkben, amelyeknek eredménye a vizelet. A vese a fölösleges ásványi anyagokat és a vizet, illetve az anyagcsere folyamán a vízben oldódó salakanyagokat választja ki, amelyeket a szervezet nem hasznosít. Mindez vizelet formájában távozik, ami előtte a húgyhólyagban tárolódik. A vizelési inger pedig akkor jelentkezik, amikor a hólyag az idegrendszeren keresztül jelez az agynak, hogy lassan megtelik.

Bár nem egyformán működik a testünk, átlagosan napi 6-7 ürítés mondható normálisnak. 24 óra alatt mennyiségben ez 1-1,5 liter vizeletet jelent, amelynek színe világossárga. Amennyiben túl sötét a vizeletünk, az arra utal, hogy nem fogyasztunk elegendő folyadékot, rosszabb esetben veseprobléma állhat a háttérben. De az sem egészséges, ha egész nap szinte már átlátszó a vizeletünk, mert a túlzott folyadékbevitel hatására fontos ásványi anyagok ürülhetnek ki a szervezetünkből.

Ha rendszeresen naponta nyolcnál több alkalommal kell mosdószünetet beiktatnunk, akkor már túl gyakori vizelésről beszélünk. Fotó: Getty Images

Óvatosan a kávéval és teával!

Ha a korábbiaknál gyakrabban kell felkeresnünk a mosdót, először vizsgáljuk meg, nem változtattunk-e az étrendünkön, folyadékfogyasztási szokásainkon, vagy nem szedünk-e új gyógyszert. Bizonyos zöldségek (például spárga, uborka) ugyanis vízhajtó hatásúak, de ugyanaz igaz a kávéra és zöld teára is. Ezeken kívül egyes gyógyszerek (például vérnyomáscsökkentők) is fokozhatják a vizelés gyakoriságát. Amennyiben ezekkel nem magyarázható a sűrű vizelési inger, érdemes orvoshoz fordulni, mert különböző szervi rendellenességek, betegségek tünete is lehet.

A cukorbetegségtől a hiperaktív hólyagig

Elsőként érdemes terheléses vércukortesztet végeztetni, mivel a megemelkedett vércukorszintnek köszönhetően a veséknek keményebben kell dolgozniuk. A felesleges cukor – a szövetekből származó folyadékkal együtt – a vizeletbe kerül, így a húgyhólyag hamarabb megtelik. Emellett a diabéteszben szenvedők gyakrabban szomjaznak meg, tehát többet is isznak.

A méhmióma is okozhat sűrűn jelentkező vizelési ingert, mivel ilyenkor a méh nyomást gyakorolhat a húgyhólyagra. Ha azt tapasztaljuk, hogy menstruációs vérzésünk felerősödött, hosszabb ideig tart, valamint szexuális együttlét közben fájdalmat érzünk, keressük fel nőgyógyászunkat!

Sokakat érint továbbá a hiperaktív hólyag szindróma, mikor a húgyhólyag nyálkahártyájának túlzott érzékenysége vagy a hólyag izmainak görcse okoz sürgető, hirtelen jelentkező vizelési ingert, olykor akaratlan vizeletcsepegést is. Ez nem összekeverendő a húgyúti fertőzések során tapasztalt gyakori vizelési ingerrel, hiszen akkor fájdalom, égő érzés is társul a panaszokhoz.

Így edzhetjük a medencefenék izmait

Ha pedig nem betegséggel és nem is folyadékfogyasztással függ össze a gyakori vizeletürítés, érdemes erősíteni a vagina és a medencefenék izmait – tanácsolja dr. Selena Langdon, akit a Cosmopolitan.com kérdezett meg a témában. "Az intim terület izmai a húszas éveinkben a legerősebbek, de idősebb korban sem késő elkezdeni edzeni őket." Ahhoz, hogy beazonosítsuk, pontosan hol találhatók ezek az izmok és hogyan kontrollálhatjuk őket, legközelebb pisilés közben egyszer csak állítsuk meg a vizelet folyását. Ehhez ugyanis éppen a medencefenék izmait kell használnunk. Ahhoz pedig, hogy "jó kondiban" tartsuk őket, elég, ha naponta 10-15 alkalommal néhány másodpercre megfeszítjük, majd elernyesztjük őket.