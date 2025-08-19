Irodai munkát végzel? Ezért sajoghat folyton a kezed – Mutatjuk az intő jeleket

Kéztőalagút‑szindróma vagy carpalis alagút-szindróma akkor alakul ki, ha a csuklóban lévő kis csatornában futó medianus ideget valami nyomás alá helyezi. A nyomás eredhet az inak megduzzadásából, ízületi gyulladásból vagy hormonális változásokból egyaránt. A leginkább érintett ujjak közél tartozik a hüvelykujj, mutatóujj, középső ujj és részben a gyűrűsujj.

A kéztőalagút-szindróma tünetei és lefolyása

A betegség tünetei kezdetben enyhék lehetnek: bizsergés, zsibbadás, éjszakai ébredések, kézgyengeség. Jellemző, hogy a páciens reggelente úgy ébred, mintha elaludta volna a kezét. A zsibbadás gyakran először a domináns kézen jelenik meg, különösen azoknál, akik sokat dolgoznak számítógépen, kézi szerszámokkal, vagy más repetitív mozdulatokat végeznek.

Ahogy a nyomás tartóssá válik, a tünetek nappal is megjelennek, és romolhat a kéz fogóereje. Súlyosabb esetekben a hüvelykujj alatti izompárna is sorvadni kezdhet, az ujjak ügyetlenné válnak, a tárgyak kieshetnek a kézből.

Kialakulás okai és rizikófaktorok

A középső ideg nyomódása okozza a gondot. Több tényező elősegítheti ezt: fizikai túlterhelés, ismétlődő csuklómozdulatok (például gépelés vagy kézi munka), hormonális változások (terhesség, menopauza, pajzsmirigybetegségek), betegségek (cukorbetegség, reumatoid artritisz, elhízás), sőt genetikai hajlam is meghúzódhat a háttérben. Nők gyakrabban érintettek, részben anatómiai okok, a carpalis alagút kisebb formája miatt.

A tünetek kezdetben nappal jelentkeznek, majd éjszaka fokozódnak, végül krónikussá válnak. Fotó: Getty Images

Diagnózis

A kivizsgálás anamnézissel (tünetek időbeli alakulása, provokatív és enyhítő tényezők feltérképezése), illetve fizikai vizsgálattal kezdődik (általában Phalen-manőverrel és Tinel-jellel). Elektroneurográfiás vizsgálat (ENG) vagy idegvezetési vizsgálat (NCS) is segít objektív képet adni az idegek működéséről. Ultrahang is használható a medianus ideg keresztmetszetének mérésére, esetleges duzzanat kimutatására.

Kezelési lehetőségek

Nem műtéti (konzervatív) kezelés az enyhe és középsúlyos esetekben.

Csuklórögzítő sín (splint) viselése éjszaka vagy nappali pihentetéskor. Ez segít semleges helyzetben tartani a csuklót, csökkentve az idegre nehezedő nyomást – írja az RTL.

viselése éjszaka vagy nappali pihentetéskor. Ez segít semleges helyzetben tartani a csuklót, csökkentve az idegre nehezedő nyomást – írja az RTL. Nem szteroid gyulladáscsökkentők a fájdalom és a gyulladás mérséklésére.

Helyi kortikoszteroid injekció : a csuklóba adott gyulladáscsökkentő injekció jelentős javulást hozhat akár néhány hétig vagy hónapig; a műtét szükségességét is késleltetheti.

: a csuklóba adott gyulladáscsökkentő injekció jelentős javulást hozhat akár néhány hétig vagy hónapig; a műtét szükségességét is késleltetheti. Fizioterápia, gyógytorna, csuklótornák, nyújtások: ezek javítják a vérkeringést és csökkentik az idegre nehezedő nyomást. Házi praktikák közé tartozik óránként néhány percnyi csukló- és ujjtorna, valamint váltott hideg-meleg borogatás.

Műtéti kezelés súlyos, tartós vagy konzervatív módon nem javuló esetekben ajánlott: a kéztőalagút kibővítése (transzverzális szalag átvágása) nyitott vagy endoszkópos úton. A műtét — ha idejében elvégzik, és az ideg még nem sorvadt el — 90 százalék körüli kezdeti sikerrel járhat, bár hosszú távon esetenként tünetek visszatérhetnek. Utána minimum egy hét kötés, majd fokozatos terhelés és gyógytorna következik – írja a Medscape.

Életmódi tanácsok és megelőzés

Sokat tehetünk a tünetek megelőzéséért az alábbiakkal: