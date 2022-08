Így étkezzünk menopauza alatt

A legfontosabb, étkezéshez köthető tanácsokat a Healthista cikke foglalta össze. A szervezetben zajló emésztési folyamatok megfelelő működéséhez vízre van szükség, akárcsak a gyomorsav termelődéséhez. Éppen ezért fontos, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, különösen akkor, ha rendszeresen kávézunk, mivel a kávéban található koffein dehidratáló hatású. A megfelelő bélmozgásokhoz is vízre van szüksége a szervezetnek, ezért igyunk sok vizet, ízesítés nélküli gyógyteát, együnk leveseket, illetve magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket.

Milyen változásokkal jár együtt a menopauza? Az utolsó menstruáció időszaka, a menopauza környékén fellépő változások nem betegség jelei, bár az érintett nők közül viszonylag sokan kifejezetten kellemetlen panaszokkal szembesülnek életüknek ezen szakaszában.

Hogyan és mit együnk?

Nagyon fontos, hogy mindig jól megrágjuk az ételt, amit eszünk, mert ezzel megkönnyítjük, hogy a nyálban lévő enzimek már azelőtt elkezdjék lebontani az elfogyasztott ételt, hogy az emésztőrendszerbe kerülnének. Ha sietve, kapkodva, vagy menet közben étkezünk, akkor az emésztésünk le fog lassulni.

Az emésztőrendszert is támogathatjuk ebben az időszakban. Fotó: Getty Images

A menopauza alatt megemelkedő kortizolszint csökkenti a gyomorsav és az emésztőenzimek termelődését, ami ahhoz vezethet, hogy egyes élelmiszer-részecskék megemésztetlenek maradnak. A megemésztetlen részecskék erjedni kezdhetnek a vékonybélben, ami fokozott gázképződéshez, puffadáshoz, hasi diszkomforthoz vezethet. Ráadásul a nem megfelelően megemésztett ételekből a tápanyagok is kevésbé hatékonyan szívódnak fel. Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor érdemes lehet megfontolni az emésztőenzimeket tartalmazó táplálékkiegészítők szedését. Erről előtte mindig konzultáljunk a háziorvosunkkal!

Az is jó ötlet, ha olyan élelmiszereket fogyasztunk, amelyekben sok a növényi enzim, mert ezek is támogathatják az emésztési folyamatokat. Ilyen például az ananász - a benne lévő bromelain nevű enzim segíthet lebontani a húsban, halakban és tojásban található fehérjéket. A növényi enzimeknek emellett gyulladáscsökkentő hatása is van, amely segíthet enyhíteni az izomfájdalmakat és az ízületi fájdalmakat.

Arra is érdemes figyelni, hogy a nagy lakomázások helyett együnk inkább többször keveset. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a gyomorsav illetve a gyomortartalom visszakerüljön a nyelőcsőbe, illetve csökkenthetjük a puffadás, fokozott gázképződés kialakulásának esélyét is.