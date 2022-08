A legjobb ételek változókori panaszokra

"Egyetlen és általános étrendi ajánlás nem létezik. A szervezet ösztrogénhiányos állapotát fitoösztrogénekkel és a már nem védett szervrendszereket betegséget megelőző tápanyagokkal kell támogatni" - olvasható az MDOSZ hírlevelében. Mint írják, mindennek szellemében kifejezetten előnyös lehet a mediterrán és ázsiai étrend. "Az ázsiai étrendben viszonylag kevés húst fogyasztanak, az étkezés alapját a szárazhüvelyesek - különböző babok, lencsék, szója - képezik. Ezeknek az élelmi anyagoknak, főképp a szójának olyan jelentős fitoösztrogéntartalma van, amely a menopauzára jellemző megváltozott élettani helyzetet támogatni tudja" - mutatnak rá a táplálkozási szakértők.

Miért értékes a szója?

A szója értékes beltartalommal rendelkezik: 100 grammja 458 kalóriát, 40 gramm fehérjét, 30 gramm szénhidrátot és 20 gramm zsírt tartalmaz. A szójában kedvező hatással bíró izoflavon vegyületek is találhatóak, így daidzein, genisztein és származékaik. Ezek a bélben lévő kedvező mikroorganizmusoknak köszönhetően átalakulnak, így már ösztrogénreceptor-érzékenyekké válnak, és a szervezetben hiányzó ösztrogénfolyamatokba kedvezően tudnak beavatkozni. Ennek következtében az egész szervezetre kifejtik hatásukat, azaz a csontanyagcserében, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, a hőhullámok enyhítésében egyaránt hasznosak.

A szója és a tofu a többi között kiváló fehérjeforrás. Fotó: Getty Images

Szójából számtalan élelmiszert állítanak elő, és ezek már itthon is könnyen beszerezhetők. A szójaital például felhasználható magában, de kávéhoz vagy bármely más tejes ételhez is kiválóan passzol. A szójatúró (tofu), amelynek magasabb a nedvesség tartalma, így kevesebb előkészítést igényel, mint a száraz változata, krémekbe, de akár feltétként is alkalmazható. A tofu főbb beltartalmi értékei 100 gramm termékben: 70 kalória, 8 gramm fehérje, 2 gramm zsír és 4 gramm szénhidrát. A tofufehérje emészthetősége a csirkehúséval egyenértékű, viszont annál zsírszegényebb. A tofuban a kalcium mennyisége 200 és 1940 milligramm közötti, míg izoflavontartalma 70 milligramm.

A homoktövis hatásai

A növényi olajok az esszenciális zsírsavak és zsírban oldódó bioaktív anyagok kiváló forrásai. Az utóbbi időben ugyan növekedett a tengeri halak fogyasztása és ezekkel együtt az omega-3-zsírsav-bevitel is, de ennek aránya nem minden esetben megfelelő. A különböző bogyós gyümölcsök (piros- és fekete ribizli, málna, eper, homoktövis, tőzegáfonya) antioxidáns hatása mellett ugyanakkor a bennük, illetve magjukban lévő olajokkal is ígéretes kutatási eredmények születtek. Klinikai kutatások igazolták, hogy ezek a bogyósok nagy mennyiségben tartalmaznak esszenciális zsírsavakat, ráadásul a zsírsavarány is ideális a szervezet szükségleteit figyelembe véve.

Fontos szót ejteni még egy értékes élelmi anyagról, amely a szójához hasonlóan szintén több oldalról tudja megtámogatni a nőket ebben a megváltozott élethelyzetben. A homoktövist a népi gyógyászatban már jól ismerik, illetve használják is lekvárját, préselt levét immunerősítőként. A fent említett kutatás során a gyümölcs pépjét és a magjából préselt olajat vizsgálva kimagasló eredményeket mutattak ki. A homoktövis omega-3- (alfa-linolénsav), omega-6- (linolénsav), omega-9- (olajsav) és omega-7-forrásként egyaránt kiváló beltartalommal rendelkezik. Az omega-7, azaz a palmitoleinsav egy egyszeresen telítetlen zsírsav, amely megtalálható az anyatejben, de különböző növényi forrásokból is hozzájuthatunk. A homoktövisből nyert olaj nagy mennyiségben tartalmazza az omega-7 zsírsavat, amely támogatja a bőr és a nyálkahártya egészségét. Ezért is javasolt a menopauzában előforduló hüvelyszárazság esetén a felsorolt telítettlen zsírsavakat tartalmazó olaj kúraszerű fogyasztása.

A homoktövis értékes tápanyagokat tartalmaz. Fotó: Getty Images

A homoktövis, illetve a gyümölcs vagy magjának felhasználásával készült bármely készítmény jól beépíthető a változókori étrendbe. Természetesen a már jól ismert telítetlenzsírsav-források, mint a repce-, a szója-, a dió-, a lenmag-, a napraforgóolaj is része kell, hogy legyen ennek az étrendnek, melyek kenyérre csepegtetve, vagy saláták ízesítőjeként is fogyaszthatók. Ezekkel a zsírokkal kedvező hatás érhető el a vérzsírértékek ösztrogénhiány következtében kialakuló emelkedésével szemben.

"A menopauzát támogató két kiemelt élelmi anyag, a szója és homoktövis mellett számtalan kedvező tulajdonsággal bíró élelmiszer van" - hívja fel a figyelmet az MDOSZ. A tavaly felülvizsgált és kiegészített Okostányér ajánlás alapján azt írják, "napi tányérunk felét zöldségekből és gyümölcsökből, illetve ezekből készült ételekből kell összeállítani. Itt már kiemelt szerepet kapnak a szárazhüvelyesek (különböző babok, lencsék, szója), amelyek egyrészt gabonával kombinálva kiváló fehérjeforrások, másrészt a menopauzában is ezek az élelmi anyagok nagy hangsúlyt kapnak. A gyümölcsöknél szintén kiegészült a tányércikk az olajos magvakkal. A szív és érrendszert támogató telítetlen zsírsavtartalmuk az egészséges táplálkozás mellett változókorban is kiváló alapanyagok. Az Okostányéron szereplő napi fél liter mennyiségben ajánlott tej és tejtermékek kiváló kalciumforrások, melyek acsontritkuláskiegészítő terápiájában nélkülözhetetlenek."

Végezetül az MDOSZ hírlevele két ízletes és egészséges receptet is ajánl a menopauza alatti étrend színesebbé tételére.

Paradicsomleves csicseriborsóval és vöröslencsével

Hozzávalók:

30 g paradicsompüré

50 g vöröslencse

300 ml zöldségalaplé vagy víz

60 g főtt csicseriborsó (lehet konzerv)

2 g római kömény

1 g chilipehely

5 g kukoricacsíraolaj

8 g vöröshagyma

só

Tálaláshoz:

15 g görög joghurt

15 g szójajoghurt

1/2 csokor korianderzöld

Elkészítés: a chilipelyhet kipattogtatjuk egy teflonserpenyőben, ami néhány percet vesz csak igénybe. Átrakjuk egy megfelelő méretű fazékba, meglocsoljuk a kukoricacsíra-olajjal. A finomra vágott vöröshagymát megpirítjuk, hozzáadjuk a paradicsompürét, ízesítjük római köménnyel, sóval, és az egészet összepirítjuk. Hozzátesszük az előzőleg beáztatott vöröslencsét, majd felöntjük kevés alaplével. Körülbelül 15 percig főzzük, ügyelve, hogy a víz ne párologjon el teljesen. Ha ez mégis megtörténik, pótoljuk. Végezetül az egészet összeturmixoljuk. A püréhez hozzáadjuk a csicseriborsót, egyet forralunk rajta. Tálaláskor díszítjük a görög- és szójajoghurt elegyével, valamint a frissen vágott aprított korianderrel.

Csokoládé mousse mandarintetővel

Hozzávalók:

160 g kókusztej

60 g étcsokoldé

2 mandarin hámozva, lehártyázva

2 evőkanál homoktövispor

1/4 teáskanál fahéj

1 evőkanál méz

2 teáskanál őrölt mogyoró

Elkészítés: vízgőzben olvasszuk meg a csokoládét, keverjük hozzá a kókusztejet, és öntsük két előkészített desszertes pohár aljába. Rakjuk a hűtőbe 30 percre. Közben hártyázzuk le a mandarint, ízesítsük mézzel, fahéjjal, és turmixoljuk össze, majd keverjük hozzá a homoktövisport. A hűtőből kivett csokikrémre óvatosan öntsük rá a gyümölcsös réteget, és szórjuk meg őrölt mogyoróval. Fogyasztás előtt legalább egy órára tegyük vissza a hűtőbe.