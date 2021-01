8 egyszerű gyakorlat klimax ellen

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3. gyakorlat

4. gyakorlat

Feküdjön hanyatt! Végezzen derékszögben, a levegőben hajlított térddel felüléseket, a kezet a combon felfelé csúsztatva. Fontos, hogy a derék keményen a talajhoz nyomva maradjon, és erről a felülések indításakor sem szabad megfeledkezni. Nem feltétlenül fontos a "teljes felülés", lehet lassabban emelkedve, illetveFeküdjön hasra, a kar legyen magastartásban. Végezzen egyidejűlega kar a fül mellett emelkedjen, a lábfej pipáljon, vagyis a sarokemelésre figyelve, az arc a föld felé nézzen, és ne emelkedjen fel! Aki derékfájós , végezze a gyakorlatot a mell és has közé helyezett párnán vagy összegöngyölt ruhán fekve!Feküdjön hasra, egyik térdedet húzza fel oldalra, kezét tegye a tarkójára. Végezzena felhúzott lábbal azonos oldalra, gyakorlottabbak az ellenkező oldalra fordítással is megpróbálhatják. Természetesen először az egyik, majd a másik oldalra is tanácsos elvégezni!Feküdjön hanyatt, húzza fel a térdét, majd az egyik oldalra elfordítva helyezze a talajra. A törzs és a fej is ebbe az irányba nézzen, a karok legyenek mellső középtartásban.a másik irányba, de a lábhelyzet maradjon. A térdeknek a gyakorlat során végig összezárva kell lenniük, nem nyílhatnak szét!