Így kerüljük el, hogy az orrfújástól kisebesedjen az orrunk

A szezonális vírusok és az allergiás reakciók jelentős része erős náthával jelentkezik, ami már önmagában megviselheti a szervezetet. Az állapotot gyakran súlyosbítja, hogy az orrfújással járó fokozott irritáció annyira megviseli a bőrt, hogy száraz foltok, repedések, felmaródások és sebek keletkeznek az orr körül, illetve akár a szájon is. A kipirosodott, hámló, repedezett területek nem csak látványra okozhatnak problémát: mivel a bőrfelület megsérül, a védekezőképessége csökken, ami nagyban elősegíti a kórokozók mélyebb szövetekbe való jutását. Ráadásul amellett, hogy akár súlyosabb bőrfertőzések is kialakulhatnak, a fájdalmas tünetek a váladék kiürítését is nagyban megnehezítik, ami különböző szövődményeket okozhat.

Mutatjuk, hogyan kell helyesen orrot fújni .

Fokozottan kíméljük a bőrt

Ahhoz, hogy az orr kidörzsölődését megakadályozzuk, érdemes már a nátha korai szakaszában elővigyázatosnak lenni. Használjunk irritáló színező- és illatanyagoktól mentes puha zsebkendőt, valamint csak akkor fújjunk orrot, amikor valóban szükséges. Ha azonban igen, semmiképpen se halogassuk, minden esetben tegyük meg, miközben fokozottan vigyázzunk arra, hogy elkerüljük a felesleges dörzsölést: helyette inkább csak óvatos nyomkodással itassuk fel a nedvességet a bőrfelületről.

Fordítsunk nagy figyelmet a tisztálkodásra is, de kerüljük a bőr kiszáradását fokozó hagyományos szappanokat, és a további irritációkat okozó alkoholos lemosókat. A kímélő tisztálkodás mellett fontos a hidratálás is. Megelőzésképpen kenjük be naponta többször az orr környékét kímélő, de magas hidratáló faktorokkal rendelkező krémekkel, és ne feledkezzünk meg a száj ápolásáról sem. Betegségek esetén kiemelt szerepe van a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásnak, ami szintén segít elkerülni a bőr kiszáradását is.

A gyakori orrfújás következtében az orr körül található bőr könnyen sebessé, fájdalmassá válhat. Fotó: Getty Images

Előzzük meg: használjunk orrspray-t!

Annak érdekében, hogy a gyakori orrfújás ne viselje meg az orr körüli bőrterületet, illetve az orrnyálkahártyát, érdemes már az első tünetek megjelenésekor orrspray-t használni. A patikában vény nélkül kapható xilometazolin-hidroklorid tartalmú készítmények összehúzzák az orrnyálkahártyában található ereket, így a duzzanatok csökkenésével megkönnyítik az orrlégzést és az orrfújást is. Orrspray-használat után néhány perccel még az erősen eldugult orr is újra könnyen és jóval gyorsabban üríthetővé válik. A xilometazolin hatóanyag hatása hosszú távú: általában 12 órán keresztül, tartósan biztosítja a zavartalan légzés, így nagyban hozzájárulhat a nyugodt, éjszakai pihenéshez is.

Érdemes olyan modern adagolópumpájú készítményt választani, ami amellett, hogy biztosítja az adott oldat baktériummentességét, lehetővé teszi a tartósítószermentes használatot is. Az orrváladékkal érintkező speciális adagoló nem fertőzi meg a flakon tartalmát, ezáltal a következő használatkor az orrüreget sem. A betegtájékoztatóban leírt módon, és időközönként használt orrspray-k biztonságosan alkalmazhatóak, használatuk pedig a korábban már kisebesedett bőr számára is megkönnyebbülést hozhatnak: mivel ritkább, de jóval hatékonyabb orrfújást biztosítanak, ezért a bőr is gyorsabban tud regenerálódni.

A már kialakult sebek kezelése

A már kisebesedett orrot természetesen az orrspray-k használata mellett is megfelelő kezelésre és hidratálásra szorul. A gyakran irritáló hatású színezett, illatosított krémek helyett érdemes olyan antiallergén, hámosodást segítő termékeket használni, amelyek kifejezetten sérült bőr kezelésére ajánlottak. Segítségül hívhatjuk a gyógynövényeket is: a körömvirág, a kamilla, az orvosi székfű, a lándzsás útfiű, a varázsdió vagy például a bíbor kasvirág alkalmazhatóak krémek, kivonatok vagy akár a teafőzetükből készült gyógyborogatások formájában is. Csak mártsunk a lehűtött gyógyteába a vattakorongot és néhány percre helyezzük a sérült bőrterületre.