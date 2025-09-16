20 év után újra lát a férfi, akinek saját fogát ültették a szemgolyójába

Brent Chapman még 13 évesen veszítette el a látását egy rendkívül ritka, Ibuprofenre adott allergiás reakció következtében. Most, 34 évesen végre újra láthat egy igencsak szokatlan eljárásnak köszönhetően – írta meg az nlc.

Húznak, lapítanak, fúrnak, de mindez a látáshoz kell

A „fog-a-szemben” eljárást meglepő módon még az 1960-as években fejlesztették ki, azóta pedig mindössze néhány száz emberen hajtották végre. Több lépésből áll: a páciens egyik fogát eltávolítják, ellapítják, majd középen egy apró lyukat fúrnak bele. Erre a lyukra egy műlencsét helyeznek, a fogat pedig végül a páciens szemének elülső részébe ültetik, így azon keresztül képes látni. Azért saját fogat használják erre a célra, mert így kisebb az esélye annak, hogy a szervezet idegen testként érzékeli és kilöki az implantátumot.