Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +22°
Hidegfront

20 év után újra lát a férfi, akinek saját fogát ültették a szemgolyójába

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A vak férfi két évtizednyi sötétség után egy igen bizarr műtétnek köszönheti, hogy újra láthat.

Brent Chapman még 13 évesen veszítette el a látását egy rendkívül ritka, Ibuprofenre adott allergiás reakció következtében. Most, 34 évesen végre újra láthat egy igencsak szokatlan eljárásnak köszönhetően – írta meg az nlc.

Húznak, lapítanak, fúrnak, de mindez a látáshoz kell

A „fog-a-szemben” eljárást meglepő módon még az 1960-as években fejlesztették ki, azóta pedig mindössze néhány száz emberen hajtották végre. Több lépésből áll: a páciens egyik fogát eltávolítják, ellapítják, majd középen egy apró lyukat fúrnak bele. Erre a lyukra egy műlencsét helyeznek, a fogat pedig végül a páciens szemének elülső részébe ültetik, így azon keresztül képes látni. Azért saját fogat használják erre a célra, mert így kisebb az esélye annak, hogy a szervezet idegen testként érzékeli és kilöki az implantátumot. 

Kvíz: felismered ezeket az orvosi eszközöket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

ITT MEGOSZTHATOD:

vakság sebkezelés műtét fog a szemben

Ez is érdekelhet

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Hidegfront
Maximum: +22 °C
Minimum: +13 °C

Északnyugat felől frontális felhőzet vonul át felettünk, előterében a délkeleti, keleti országrészben még többórás napsütés várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Este északnyugaton már elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőtakaró. A nyugati országrészben többfelé valószínű tartós eső, jelentős mennyiség is eshet, míg másutt szórványosan valószínű kisebb eső, zápor, északkeleten zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős, a hegyekben és a Balaton térségében viharos lökések is kísérhetik. Estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között mozoghat, nyugaton 17, míg a délkeleti határ mentén akár 27, 28 fokot is mérhetünk. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő. A mai hidegfront az arra érzékenyek körében fejfájást, migrént válthat ki.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra