Mennyire izguljunk, ha tikkel a szemünk?

A szemrángást a szemhéj izmainak összehúzódása okozza, ami gyakran kellemetlen tünet, de akkor sem kell igazán aggódnunk, ha órákig tart. Az izomrángás más testrészünknél ugyanilyen gyakran előfordul, de mivel itt az izmok közvetlenül a bőr alatt helyezkednek el, és az arcon, azaz jól látható helyen van, a jelenség is sokkal feltűnőbb, mint máshol.

A szemrángást a stresszes élet is előidézheti

Ha gyorsan összegezni akarunk, akkor a következő okok állhatnak az általában egyszerre csak az egyik oldalon jelentkező szemtikkelés hátterében: stressz, szem fáradtsága, magnéziumhiány, idegrendszeri betegségek, szemfertőzés vagy agydaganat. Ez igen széles skála., nem kell azonnal megijednünk, és ha nem tér vissza rendszeresen, nem is kell vele orvoshoz fordulnunk. Általában fizikai vagy pszichikai feszültség , vagy ingerelt szemideg a ludas, amit egyszerű pihenéssel, relaxációs gyakorlatokkal, ellazult zenehallgatással kikúrálhatunk., óvatos, körkörös mozdulatokat végezhetünk a szemhéj körül, de összességében elmondható, hogy csak kicsit nyugodtabb környezetre van szükségünk, és a szemrángás megszűnik. Ha nincs stresszes életünk , az nem kizáró ok, mert például attól is tikkelhet a szemünk, ha sokat ülünk számítógép előtt.Ilyen esetben erősen ajánlott óránként tíz perc szünetet tartani a munkában, amíg nem a monitort bámuljuk, közben pedig pislogjunk sokat, majd este érdemes lemondani a tévéről, az okostelefonról és a számítógépezésről. Helyette inkább sportoljunk, hallgassunk zenét, vagy kapcsolódjunk ki a barátokkal.